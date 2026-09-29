Именно такая история шариковой ручки и ее создателя Ласло Биро. Как возникла идея, как изобретение прошло путь от замысла до мирового распространения и почему фамилия изобретателя стала названием ручки во многих странах – расскажет 24 Канал.

Кто такой Ласло Биро?

Ласло Йожеф Биро родился 29 сентября 1899 года в Будапеште. Он не был профессиональным инженером: работал журналистом и на протяжении всей жизни интересовался самыми разнообразными изобретениями. Немецкое патентное ведомство называет его человеком многих талантов – он, в частности, работал журналистом, занимался гипнозом, был графологом, художником и изобретателем. Именно журналистская работа в конечном итоге подсказала Биро идею, которая изменила мир письма.

Как все началось?

Биро обратил внимание на типографскую краску, которую использовали для газет. Она высыхала значительно быстрее, чем чернила в обычной ручке. Изобретатель попытался использовать такую краску для письма, но столкнулся с проблемой: она была слишком густой и не проходила через традиционное перо.

Тогда Биро вместе с братом Дьерде начал искать другой механизм. Решением стал маленький шарик на кончике ручки. Он вращался при движении по бумаге, забирал краску из резервуара и оставлял ее на поверхности.



Ласло Биро – изобретатель шариковой ручки / Фото из Википедии

Когда изобретение стало массовым?

Первый патент на шариковую ручку Биро получил в Венгрии в 1938 году. Во время Второй мировой войны он переехал в Аргентину, где продолжил работу над изобретением. В 1943 году Биро запатентовал усовершенствованную версию ручки в Аргентине.

Она получила название Birome – от фамилий Биро и его делового партнера Хуана Хорхе Мейне. Впоследствии шариковые ручки стали широко использоваться в разных странах. Их популярность объяснялась простотой, удобством и быстрым высыханием чернил.

Интересно! В Великобритании, Ирландии и Австралии слово "biro" до сих пор используется как название шариковой ручки. Сам Биро не получил от своего изобретения такого богатства, которого можно было бы ожидать от изобретателя столь массового продукта. Однако его имя навсегда осталось связанным с одним из самых распространенных пишущих инструментов в мире.

История Ласло Биро показывает, как обычная проблема может стать толчком к изобретению, которое меняет повседневную жизнь миллионов людей.