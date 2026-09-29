Саме такою є історія кулькової ручки та її творця Ласло Біро. Як виникла ідея, як винахід пройшов шлях від задуму до світового поширення та чому прізвище винахідника стало назвою ручки у багатьох країнах – розкаже 24 Канал.

Хто такий Ласло Біро?

Ласло Йожеф Біро народився 29 вересня 1899 року в Будапешті. Він не був професійним інженером: працював журналістом і протягом життя цікавився найрізноманітнішими винаходами. Німецьке патентне відомство називає його людиною багатьох талантів – він, зокрема, працював журналістом, займався гіпнозом, був графологом, художником та винахідником. Саме журналістська робота зрештою підказала Біро ідею, яка змінила світ письма.

Як усе почалося?

Біро звернув увагу на друкарську фарбу, яку використовували для газет. Вона висихала значно швидше за чорнило у звичайній ручці. Винахідник спробував використати таку фарбу для письма, але зіткнувся з проблемою: вона була надто густою і не проходила через традиційне перо.

Тоді Біро разом із братом Дьєрдем почав шукати інший механізм. Рішенням стала маленька кулька на кінчику ручки. Вона оберталася під час руху по паперу, забирала фарбу з резервуара і залишала її на поверхні.



Ласло Біро – винахідник кулькової ручки / Фото з Вікіпедії

Коли винахід став масовим?

Перший патент на кулькову ручку Біро отримав в Угорщині у 1938 році. Під час Другої світової війни він переїхав до Аргентини, де продовжив роботу над винаходом. У 1943 році Біро запатентував удосконалену версію ручки в Аргентині.

Вона отримала назву Birome – від прізвищ Біро та його ділового партнера Хуана Хорхе Мейне. Згодом кулькові ручки почали широко використовуватися в різних країнах. Їхня популярність пояснювалася простотою, зручністю та швидким висиханням чорнила.

Цікаво! У Великій Британії, Ірландії та Австралії слово biro досі вживають як назву кулькової ручки. Сам Біро не отримав від свого винаходу такого багатства, яке можна було б очікувати від винахідника настільки масового продукту. Проте його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із одним із найпоширеніших письмових інструментів у світі.

Історія Ласло Біро показує, як звичайна проблема може стати поштовхом до винаходу, який змінює повсякденне життя мільйонів людей.