Как песня, которую сначала не оценили, стала мировым хитом, и при чем здесь Мортен Гаркетт – расскажет 24 Канал.

Что известно о Мортене Гаркетте?

Мортен Гаркетт родился 14 сентября 1959 года в Конгсберге, Норвегия. В 1982 году он присоединился к Полу Воктару-Савою и Магне Фурухольмену, вместе с которыми создал группу a-ha. Их главный хит изначально назывался Miss Eerie. После нескольких перезаписей композиция получила название Take On Me и впервые вышла в 1984 году.

Песня не стала большим хитом, поэтому группа записала ее еще раз, а впоследствии выпустила в третий раз – уже с новым музыкальным видео. Именно третья попытка в 1985 году изменила все. Видео, в котором живые сцены сочетались с рисованной анимацией, стало настоящей революцией.

Клип режиссера Стива Баррона рассказывал историю девушки, которая попадает в мир комиксов и влюбляется в его героя. Именно этот визуальный образ помог превратить песню в международный феномен.

Клип на песню Take On Me группы a-ha: смотрите видео

Почему песня "Take On Me" особенна?

В США "Take On Me" поднялась на первое место Billboard Hot 100, а в Великобритании достигла второй строчки. Для a-ha это был прорыв большого масштаба. Но за ярким звучанием песни скрывается неожиданно грустный оттенок.

Несмотря на энергичное звучание, в "Take On Me" есть меланхоличный подтекст. Герой песни понимает, что их история может быть недолгой, а фраза о том, что он уйдет уже через день или два, придает композиции ощущение хрупкости момента.

Именно поэтому спустя десятилетия "Take On Me" звучит не только как беззаботный поп-хит 1980-х, но и как песня о хрупкости мгновения и страхе потерять человека.

Личная драма Гаркетта

Для Мортена Гаркетта эта песня стала одновременно самым большим профессиональным прорывом и композицией, с которой его имя навсегда связали миллионы слушателей. Однако последние годы для певца оказались непростыми.

В 2025 году Гаркетт сообщил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. Он рассказал, что перенес несколько операций на мозге, а лечение помогло частично контролировать симптомы. И, возможно, именно поэтому сегодня строки "Take On Me" звучат совсем иначе, чем в 1985 году.

Песня о моменте, который может исчезнуть "через день или два", спустя четыре десятилетия превратилась в напоминание о том, как быстро летит время – и как долго может жить музыка.