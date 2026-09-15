Эта украинская топ-менеджерша в разгар полномасштабной войны возглавила большой рекламный холдинг OMD Optimum Media Ukraine. Ей удалось не только сохранить и укрепить команду, но и запустить немало новых проектов, в том числе социальных и ветеранских.

О том, каким сегодня должен быть украинский бизнес, о новых вызовах на рекламном рынке, а также о профессиональном пути Оксаны Беляевой, ее ошибках и главных достижениях – читайте в материале 24 Канала.

Нагрузка была огромной: как начался профессиональный путь

Оксана Беляева возглавила рекламное агентство OMD Optimum Media Ukraine в 2023 году, но ее точно не назовешь новичком в отрасли, ведь до этого она много лет занимала высокие должности в этой индустрии. Как рассказала Оксана Беляева для YouTube-канала Unpacking Ads, ее профессиональный путь начался еще в университете.

Именно тогда она заинтересовалась маркетингом, поэтому сразу после учебы попала в маркетингово-коммуникационную группу Fozzy, где и начала работать над рекламными креативами. Затем последовала работа над многими проектами на различных должностях, что позволило ей пройти путь от новичка до руководителя.

Вначале нагрузка была просто сумасшедшей. Я приходила домой в 23 часа. Но со временем начала чувствовать драйв, энтузиазм от того, что я этим занимаюсь. Именно эти ощущения и удержали меня в агентстве. Сейчас реклама стала для меня хобби. Я отказалась от другого позиционирования. Поэтому у меня ни разу не возникала мысль что-то изменить,

– сказала собеседница Unpacking Ads.

Вспоминая интересные проекты, она сразу же упоминает сотрудничество с McDonald's, Pepsi, Orbit, Lipton и многими другими всемирно известными брендами. Они выступали генеральными спонсорами популярных украинских шоу, в частности "Х-фактор", "Голос страны", "Танцы со звездами".

"Мы первыми создавали яркие "интро" – ролики, которые открывают сам проект. Брендов было очень много, а в некоторые сезоны мы привлекали по 6 – 7 спонсоров. Для украинского рынка это было чем-то новым", – добавила генеральный директор OMD Optimum Media.



У топ-менеджера большой опыт работы / Фото из соцсетей

Уверенно продвигаясь по карьерной лестнице, Оксана Беляева стала трейдинг-директором в агентстве OMD Optimum Media, а впоследствии возглавила его. С тех пор агентство преобразилось, стало более открытой структурой. Как отметило издание "Детектор медиа", не последнюю роль в этом сыграли публичные выступления, интервью и запуск собственной отраслевой конференции.

Обратите внимание! OMD Optimum Media Ukraine – медиаагентство полного цикла, входящее в международную медиасеть OMD. Компания успешно работает на рекламном рынке более 23 лет и предлагает разнообразные услуги в сфере маркетинга. Агентство сотрудничает с международными и украинскими рекламодателями, запускает новые тренды и выстраивает с ними долгосрочное сотрудничество.

"За последние годы мы значительно выросли: стали узнаваемым, сильным, инновационным агентством. Мы привлекаем новых клиентов и доказываем, что можем быть профессиональными, умными и в то же время смелыми", – подчеркнула Оксана Беляева в беседе с "Детектор медиа".

Управление не должно быть жестким: каких принципов придерживается в работе

В компании Оксана Беляева стремится поддерживать атмосферу единства коллектива, человечности, социальной ответственности. Признается, что сегодня многих сотрудников объединяет поддержка войск, участие в социальных проектах. Команда не остается в стороне от того, что происходит в стране.

Одной из таких амбициозных идей стал "Взгляд" – социальный проект, направленный на изменение отношения общества к мужчинам-ветеранам. Как пояснила Оксана Беляева в интервью "Детектор медиа", его главная цель – вернуть образ ветерана в нормальное, человеческое русло. Ведь речь идет о таких же гражданских людях, но они видели больше, чем другие, поэтому иначе воспринимают мир.

Поэтому в формате подкаста Оксана Беляева будет общаться с людьми, в том числе довольно известными, рассказывать истории ветеранов и их семей, затрагивать темы адаптации, отношений и восприятия общества.



Оксана Беляева / Фото из соцсетей OMD

Интересно, что еще одним инновационным решением в OMD Optimum Media Ukraine стало испытание четырехдневной рабочей недели. В компании остались довольны экспериментом, ведь производительность не снизилась. Наоборот – однодневная пауза позволила людям восстановить силы и лучше работать во второй половине недели. Теперь такую практику будут продолжать в те месяцы, когда нагрузка меньше.

Работа должна приносить удовольствие. В прошлом году мы впервые взяли неделю рождественских праздников – это было почти революционно для украинского рынка. Мы подготовились заранее, уведомили клиентов, спланировали задачи, чтобы никто не почувствовал аврала,

– отметила руководительница компании в интервью "Детектор медиа".

Она убеждена, что в условиях войны, постоянных обстрелов и тревог управление не должно быть жестким. Чтобы люди могли эффективно работать, им нужно время на восстановление после бессонных ночей. Ведь сильная команда формируется там, где не романтизируют истощение и не считают переутомление нормой.

Впрочем, Оксана Беляева отмечает, что при этом качество работы и требования к результату все равно остаются на высоком уровне. Ведь OMD – сильный игрок на рекламном рынке. Поэтому ни одна новая инициатива не снижает качество услуг.



Оксана Беляева – профессионал на рынке рекламы / Фото OMD Optimum Media Ukraine

"Я – смелый человек": каким лидером стремится быть и о каких ошибках сожалеет

Среди ключевых принципов в работе с командой Оксана Беляева выделяет один – говорить людям правду. Об этом она подчеркивает в беседе с изданием Forbes, добавляя: "Именно это – базовая форма уважения". Команда должна понимать причины любых решений, знать, что получается, а что нет.

Люди гораздо лучше переносят сложную правду, чем красивую неопределенность,

– подчеркивает Оксана Беляева.

Для своей большой команды она остается смелым лидером, неизменным авторитетом, но признается – есть немало вещей, которые также задевают ее эмоционально. Об этом нужно уметь говорить честно, но ни в коем случае не переносить свое состояние на команду.

"Я, наверное, смелый человек. Так меня воспитал папа, кадровый военный. Он научил не бояться и быть лидером. А спорт закалил. Я мастер спорта по спортивной гимнастике – сложному и травмоопасному виду спорта. У меня были строгие тренеры, которые учили не жалеть себя, вставать после падений и двигаться дальше. Этот опыт очень помогает в работе", – подчеркнула Оксана Беляева в беседе с Forbes.

Безусловно, как и в любой работе, случаются ошибки, досадные моменты. Оксана Беляева умеет их признавать и принимать. Каждую неудачу она добавляет в копилку под названием "опыт" и убеждена, что чем болезненнее был промах, тем сильнее впоследствии будет успех.



Сегодня Оксана Беляева возглавляет OMD / Фото из ее личного архива

"Если говорить о том времени, когда я стала генеральным директором OMD, то, думаю, моей ошибкой было то, что я не умела делегировать. Когда я только пришла, то чуть не задохнулась" в операционной работе. Уже через 3 месяца я почувствовала выгорание, потому что и снаружи, и внутри все "горело", – вспомнила Оксана Беляева в интервью для Unpacking Ads.

Сейчас она понимает, что могла делегировать часть работы команде, а не брать все процессы исключительно на себя. Ведь из-за такой большой нагрузки уже закрадывались мысли о том, чтобы все бросить.

Второй ошибкой и одновременно уроком она называет доверие. Если его нет по отношению к конкретному человеку еще в самом начале, то даже не стоит начинать какое-либо сотрудничество. Ведь ты будешь жить в ожидании, что тебя подведут или предадут.

Со мной так и случилось. При этом интуиция мне подсказывала, я чувствовала, что этот человек так и поступит…,

– добавила генеральный директор OMD.

В противовес сложным моментам в жизни Оксаны Беляевой всегда есть, откуда черпать силы. Своим главным источником вдохновения она называет троих детей. Она убеждена, что, несмотря на различные стереотипы, дети никогда не мешали ее развитию и карьере.

И по сей день своей любовью, энергией, бесконечными вопросами и крепкими объятиями они придают сил, помогают своей маме отвлечься от работы и немного расслабиться.

Оксана Беляева уверенно шагает по индустрии медиа и рекламы уже более 20 лет: со своими взлетами, успехами и болезненными падениями. Впрочем, она постоянно учится новому, экспериментирует, строит амбициозные планы, запускает новые проекты и смело смотрит в будущее.