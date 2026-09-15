Ця українська топменеджерка у розпал повномасштабної війни очолила великий рекламний холдинг OMD Optimum Media Ukraine. Їй вдалося не тільки зберегти та зміцнити команду, але й запустити чимало нових проєктів, зокрема соціальних та ветеранських.

Про те, яким сьогодні має бути український бізнес, нові виклики на рекламному ринку, а також про шлях Оксани Бєляєвої у професії, помилки та найбільші досягнення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Навантаження було шаленим: як почався професійний шлях

Оксана Бєляєва очолила рекламне агентство OMD Optimum Media Ukraine у 2023 році, але її точно не назвеш новачком у галузі, адже до того вона багато років працювала на високих посадах у цій індустрії. Як розповіла Оксана Бєляєва для ютуб-каналу Unpacking Ads, її професійний шлях почався ще з університету.

Саме тоді вона зацікавилась маркетингом, тож одразу після навчання потрапила до маркетингової комунікаційної групи Fozzy, де й почала працювати над рекламними креативами. Відтак була робота над багатьма проєктами на різних посадах, що дозволило їй пройти шлях від початківця до керівника.

На початках навантаження було шаленим. Я приходила додому о 23 годині. Але згодом почала відчувати драйв, запал від того, що я це роблю. Саме такі відчуття і залишили мене в агенції. Зараз реклама стала для мене хобі. Я відмовилась від іншого позиціювання. Тому у мене жодного разу не було думки щось змінити,

– сказала співрозмовниця Unpacking Ads.

Згадуючи цікаві проєкти, вона одразу пригадує співпрацю з McDonald's, Pepsi, Orbit, Lipton та багатьма іншими всесвітньо відомими брендами. Вони виступали генеральними спонсорами популярних українських шоу, зокрема Х-фактор, "Голос країни", "Танці з зірками".

"Ми першими робили яскраві "інтро" – ролики, які відкривають сам проєкт. Брендів було дуже багато, а деякі сезони збирали по 6 – 7 спонсорів. Для українського ринку – це було чимось новим", – додала СЕО OMD Optimum Media.



Топменеджерка має великий досвід роботи / Фото з соцмереж

Впевнено рухаючись кар’єрними сходинками, Оксана Бєляєва стала трейдинг-директором в агентстві OMD Optimum Media, а згодом його очолила. Відтоді воно трансформувалося, стало більш відкритою структурою. Як зауважило видання "Детектор медіа", не останню роль у цьому зіграла публічна комунікація, виступи на заходах, інтерв'ю, запуск власної галузевої конференції.

Зверніть увагу! OMD Optimum Media Ukraine – медіаагенція повного циклу, частина міжнародної медіамережі OMD. Компанія успішно працює на рекламному ринку понад 23 роки й пропонує різноманітні послуги у світі маркетингу. Агенція співпрацює з міжнародними та українськими рекламодавцями, запускає нові тренди й будує з ними довготривалу співпрацю.

"За останні роки ми значно виросли: стали впізнаваним, сильним, інноваційним агентством. Ми приваблюємо нових клієнтів і доводимо, що можемо бути професійними, розумними й водночас сміливими”, – наголосила Оксана Бєляєва у розмові з "Детектор медіа".

Управління не має бути жорстким: яких принципів дотримується у роботі

У компанії Оксана Бєляєва прагне підтримувати атмосферу єдності колективу, людяності, соціальної відповідальності. Зізнається, що сьогодні багатьох працівників об'єднує підтримка війська, участь у соціальних проєктах. Команда не стоїть осторонь того, що відбувається в країні.

Однією з таких амбітних ідей став "Погляд" – соціальний проєкт, спрямований на зміну ставлення до чоловіків-ветеранів з боку суспільства. Як пояснила Оксана Бєляєва в інтерв’ю "Детектор медіа", його головна мета – повернути образ ветерана у нормальне, людяне поле. Адже мовиться про таких самих цивільних людей, але вони бачили більше, ніж інші, тому інакше сприймають світ.

Тож у форматі подкасту Оксана Бєляєва спілкуватиметься з людьми, зокрема досить відомими, розповідатиме історії ветеранів, їхніх сімей, порушуватиме теми адаптації, стосунків, сприйняття суспільства.



Оксана Беляєва / Фото з соцмереж ОМD

Цікаво, що ще одним інноваційним рішенням у OMD Optimum Media Ukraine стало випробування чотириденного робочого тижня. У компанії залишилися задоволені експериментом, адже продуктивність не зменшилась. Навпаки – одноденна пауза дозволила людям відновити сили та краще працювати у другій половині тижня. Тепер таку практику продовжуватимуть у ті місяці, коли є менше навантаження.

Робота має приносити задоволення. Торік ми вперше взяли тиждень різдвяних свят – це було майже революційно для українського ринку. Ми підготувалися заздалегідь, повідомили клієнтів, спланували завдання, щоб ніхто не відчув авралу,

– зазначила керівниця компанії для "Детектор медіа".

Вона переконана, що у час війни, постійних обстрілів і тривог – управління не має бути жорстким. Для того щоб люди могли ефективно працювати, їм потрібен час на відновлення після безсонних ночей. Адже сильне середовище є там, де не романтизують виснаження і не вважають перевтому нормою.

Втім, Оксана Бєляєва зауважує, що при цьому якість роботи й вимоги до результату все одно залишаються на високому рівні. Адже OMD є сильним гравцем на рекламному ринку. Тому жодна нова ініціатива не знижує якість послуг.



Оксана Беляєва є професіоналом на ринку реклами / Фото OMD Optimum Media Ukraine

"Я – смілива людина": яким лідером прагне бути та про які помилки шкодує

Серед ключових принципів у роботі з командою Оксана Бєляєва виділяє один - говорити людям правду. На цьому вона наголошує у розмові з виданням Forbes, додаючи: "Саме це – базова форма поваги". Команда має розуміти причини будь-яких рішень, знати, що виходить, а що ні.

Люди значно краще витримують складну правду, ніж красиву невизначеність,

– наголошує Оксана Бєляєва.

Для своєї великої команди вона залишається сміливим лідером, незмінним авторитетом, але зізнається - є чимало речей, які також її емоційно зачіпають. Про них треба вміти говорити чесно, але у жодному випадку не перекладати свій стан на команду.

"Я, мабуть, смілива людина. Так мене виховав тато, кадровий військовий. Він навчив не боятися і бути лідером. А спорт загартував. Я майстер спорту зі спортивної гімнастики – складного і травматичного виду змагань. У мене були суворі тренери, які вчили не жаліти себе, вставати після падінь і рухатися далі. Цей досвід дуже допомагає в роботі", – підкреслила Оксана Бєляєва у розмові з Forbes.

Безперечно, як і в будь-якій роботі, трапляються помилки, прикрі моменти. Оксана Бєляєва вміє їх визнавати та приймати. Кожну невдачу вона додає у скарбничку під назвою "досвід" й переконує, що чим болючішим був промах, тим сильнішим згодом буде успіх.



Сьогодні Оксана Бєляєва очолює OMD/ Фото з її особистого архіву

"Якщо говорити про час, відколи я стала СЕО OMD, то, думаю, моєю помилкою було те, що я не вміла делегувати. Коли я тільки прийшла, то ледь не задихнулась" в операційній роботі. Уже через 3 місяці я відчула вигорання, бо ззовні та всередині все "палало", – пригадала Оксана Бєляєва в інтерв'ю для Unpacking Ads.

Зараз вона розуміє, що могла делегувати частину роботи команді, не тримати всі процеси виключно на собі. Адже через таке велике навантаження уже закрадалися думки про те, щоб все залишити.

Другою помилкою та водночас уроком вона називає довіру. Якщо цього не має щодо конкретної людини ще на самому початку, то навіть не варто починати будь-яку співпрацю. Адже ти житимеш в очікуванні, що тебе підведуть або зрадять.

Зі мною так і трапилось. При тому, що інтуїція мені підказувала, я відчувала, що людина це зробить…,

– додала СЕО OMD.

На противагу складним моментам, у житті Оксани Бєляєвої завжди є звідки черпати сили. Своїм найбільшим натхненням вона називає трьох дітей. Переконує, що попри різні стереотипи, діти ніколи не були на заваді її розвитку та кар'єрі.

Дотепер своєю любов'ю, енергією, нескінченними питаннями та міцними обіймами – вони додають сил, допомагають своїй мамі відірватися від роботи й трішки забутись.

Оксана Бєляєва впевнено крокує індустрією медіа та реклами уже понад 20 років: зі своїми злетами, успіхами та болючими падіннями. Втім вона постійно вчиться нового, експериментує, складає амбітні плани, запускає нові проєкти та сміливо дивиться у майбутнє.