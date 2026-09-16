Тичина оставил после себя творчество, которое словно принадлежит двум совершенно разным людям. Почему поэт, который в начале творческого пути создавал новаторскую и чрезвычайно музыкальную поэзию, впоследствии писал произведения, прославляющие советскую систему, – расскажет 24 Канал.

Каким был "первый" Тычина?

Павел Тычина родился 23 января 1891 года в селе Пески на Черниговщине. Он учился в Черниговской духовной семинарии, пел в хоре, занимался музыкой и живописью. Все это впоследствии сильно повлияло на его поэтический стиль.

Переломным моментом стал сборник "Солнечные кларнеты", вышедший в 1918 году. УИНП называет ее появление одним из важнейших явлений украинской литературы начала XX века и связывает творчество раннего Тычины с возникновением нового стиля – кларнетизма.

Его поэзия была необычной: в ней переплетались музыка, цвет, ритм, символы и образы. Тычина экспериментировал с языком и формой, а его ранние стихи стали важной частью украинского модернизма.

Когда началась трагедия Тычины?

После установления большевистской власти положение украинских деятелей искусства кардинально изменилось. В 1930-х годах репрессии, аресты и уничтожение представителей украинской культуры создали атмосферу, в которой писатели оказывались под огромным давлением.

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского отмечает, что Тычина подвергался давлению со стороны власти, а его творчество постепенно менялось под влиянием обстоятельств. Он начал создавать произведения в "партийно выдержанном" стиле.

Параллельно менялся и сам Тычина как общественная фигура. Он получал государственные должности и звания:

был академиком,

возглавлял Институт литературы,

стал министром образования УССР,

депутатом и председателем Верховной Рады УССР.



Тичина подвергался давлению со стороны советской власти / Фото The Claquers

Один из самых известных примеров этой трансформации – стихотворение "Партия ведет", написанное в 1933 году. И здесь есть важная деталь: по данным Музея Павла Тычины, изначально это была песенка для пионеров. Детский журнал отказался ее публиковать, посчитав произведение неудачным.

Впоследствии текст попал в газету "Правда" и был опубликован 21 ноября 1933 года. Это стихотворение стало одним из самых известных символов советского периода творчества Тычины. А вокруг него появилось множество пародий.

Исследователи отмечают, что именно "Партия ведет" и другие подобные произведения сформировали противоречивую репутацию поэта, который одновременно оставался автором выдающейся ранней лирики.

Почему Тычину называют трагической фигурой?

Парадокс его биографии заключается в том, что ранний Тычина и поздний Тычина действительно кажутся двумя разными поэтами. С одной стороны – автор "Солнечных кларнетов", "Золотого гомона" и других произведений, которые свидетельствовали о его исключительном новаторстве. С другой – государственный деятель советской Украины, который писал официально одобренную поэзию и занимал высокие должности.

Павел Тычина умер 16 сентября 1967 года в Киеве в возрасте 76 лет. Его похоронили на Байковом кладбище. Сегодня его наследие остается одним из самых противоречивых в украинской литературе.