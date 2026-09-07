Кто такой Тим Кук и как он стал правой рукой Стива Джобса – об этом рассказали на сайте Apple.

Что стоит знать о Тиме Куке?

Тим Кук родился 1 ноября 1960 года в небольшом городке Робертсдейл в штате Алабама. Он не был знаменитым изобретателем и не создавал громких продуктов в гараже. Его главной суперсилой было другое – умение идеально организовывать сложные процессы.

До прихода в Apple Кук работал в больших технологических компаниях, в частности в IBM. В 1998 году он принял предложение Стива Джобса присоединиться к Apple – и сделал ставку, которая изменила его жизнь.

Когда Кук пришел в Apple, компания переживала непростые времена. Он взялся за то, что умел лучше всего, – перестроил систему производства и поставок. Постепенно Кук стал одним из ближайших менеджеров Джобса. А после того, как основатель Apple по состоянию здоровья покинул пост генерального директора в 2011 году, именно Тим Кук возглавил компанию.

Для многих это казалось почти невозможной миссией. Как управлять Apple после Стива Джобса – человека, которого считали сердцем компании?

Смог ли он превзойти все ожидания?

Кук не пытался стать вторым Джобсом. Вместо этого он выработал свой собственный стиль управления. За 15 лет его руководства Apple превратилась из компании стоимостью около 350 миллиардов долларов в технологического гиганта с рыночной капитализацией более 4,5 триллиона долларов. Значительно выросли продажи, прибыль и сфера услуг.



Что известно о Тиме Куке / Фото Apple

За время руководства Кука Apple представила новые большие категории продуктов, в частности Apple Watch и AirPods, а сам iPhone окончательно стал одним из важнейших потребительских продуктов современности.

Почему его эпоха все же подошла к концу?

В 2026 году Apple объявила о давно подготовленной смене руководства. С 1 сентября Тим Кук передал должность генерального директора Джону Тернусу, который до этого возглавлял направление аппаратной инженерии.

При этом Кук не прощается с компанией. В качестве исполнительного председателя Рады директоров он продолжит участвовать в стратегической жизни Apple.

История Тима Кука – это история человека, который пришел в Apple не как звездный дизайнер или гениальный изобретатель, а как мастер организации. И в конечном итоге стал руководителем одной из самых дорогих компаний в истории человечества.