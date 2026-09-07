Хто такий Тім Кук та як він перетворився на праву руку Стіва Джобса – розповіли на сайті Apple.

Що варто знати про Тіма Кука?

Тім Кук народився 1 листопада 1960 року в невеликому містечку Робертсдейл у штаті Алабама. Він не був знаменитим винахідником і не створював гучних продуктів у гаражі. Його головною суперсилою була інша річ – уміння ідеально організовувати складні процеси.

До приходу в Apple Кук працював у великих технологічних компаніях, зокрема IBM. У 1998 році він прийняв пропозицію Стіва Джобса приєднатися до Apple – і зробив ставку, яка змінила його життя.

Коли Кук прийшов до Apple, компанія переживала непрості часи. Він узявся за те, що вмів найкраще, – перебудував систему виробництва та постачання. Поступово Кук став одним із найближчих менеджерів Джобса. А після того, як засновник Apple через стан здоров'я залишив посаду CEO у 2011 році, саме Тім Кук очолив компанію.

Для багатьох це виглядало майже неможливою місією. Як керувати Apple після Стіва Джобса – людини, яку вважали серцем компанії?

Чи зміг він перевершити всі очікування?

Кук не намагався стати другим Джобсом. Замість цього він побудував власний стиль управління. За 15 років його керівництва Apple перетворилася з компанії вартістю близько 350 мільярдів доларів на технологічного гіганта з оцінкою понад 4,5 трильйона доларів. Значно зросли продажі, прибутки та напрям сервісів.



Що відомо про Тіма Кука / Фото Apple

За час Кука Apple представила нові великі категорії продуктів, зокрема Apple Watch та AirPods, а сам iPhone остаточно став одним із найважливіших споживчих продуктів сучасності.

Чому його епоха все ж завершилася?

У 2026 році Apple оголосила про давно підготовлену зміну керівництва. З 1 вересня Тім Кук передав посаду CEO Джону Тернусу, який до цього очолював напрям інженерії апаратного забезпечення.

При цьому Кук не прощається з компанією. Як виконавчий голова ради директорів він продовжить брати участь у стратегічному житті Apple.

Історія Тіма Кука – це історія людини, яка прийшла в Apple не як зірковий дизайнер чи геніальний винахідник, а як майстер організації. А зрештою стала керівником однієї з найдорожчих компаній в історії людства.