Однако в этом тотальном, почти абсолютном присутствии таится один из самых ярких парадоксов индустриальной истории ХХ века. Сам Уильям Эдвард Боинг, человек, чья фамилия стала брендом-монолитом, последние двадцать два года своей жизни почти не имел никакого отношения к авиации.

И сегодня, 28 сентября, в 70-ю годовщину смерти легендарного конструктора, этот исторический сюжет выглядит особенно кинематографично. Боинг не был вытеснен конкурентами и не сошел с ума. Он не обанкротился в классическом смысле этого слова. Он настолько разозлился на государственную систему, политиков и бюрократов, что собственноручно разорвал все связи со своим детищем. Оставив после себя колоссальную монополию, навсегда изменившую правила путешествий, он выбрал тишину фермы, запах конюшни и соленый ветер на палубе собственной яхты. Это история о том, как плохое обслуживание заставило богача построить самолет, а государственная неблагодарность – заставила его этот самолет покинуть. И расскажет ее вам 24 Канал.

Тупик и плохое обслуживание: как родилась компания Boeing

Авиация начала прошлого века была романтизированной сферой смельчаков, бедных изобретателей, которые собирали свои аппараты в сараях из велосипедных деталей и полотна. Уильям Боинг не вписывался в этот архетип. Он был сыном состоятельного немецкого эмигранта, наследником состояния и жестким, прагматичным лесопромышленником на Западном побережье США. Его бизнес базировался в Сиэтле, где он зарабатывал большие деньги на продаже древесины. Боинг смотрел на мир через призму эффективности, логистики и качества материалов.

Все изменилось в 1914 году, когда он впервые поднялся в воздух на гидросамолете во время празднования Дня независимости. Полет длился недолго, но этого хватило, чтобы лесной барон проникся любовью к небу. В следующем году он приобрел собственный гидросамолет у компании Гленна Мартина. Боинг вместе со своим другом, военным инженером Конрадом Вестервельтом, с увлечением осваивал пилотирование, пока во время одной из посадок не повредил понтоны аппарата.

И вот тут произошло событие, изменившее ход истории. Когда Боинг обратился к производителю за новыми деталями, ему сообщили, что ждать придется несколько месяцев. Для человека, привыкшего управлять огромными лесозаготовительными лагерями и требовавшего мгновенного выполнения приказов, такое обслуживание было не просто неприемлемым – оно было оскорбительным. Осмотрев поврежденный самолет, Боинг произнес фразу, ставшую фундаментом будущей империи: "Мы можем построить лучший самолет сами и сделать это быстрее".

Это не были пустые слова дилетанта. У Боинга было то, чего не было у других авиаконструкторов: неограниченный доступ к ситхской ели. Эта древесина, что произрастала на северо-западном побережье, была легкой, невероятно прочной и гибкой – идеальным материалом для тогдашнего самолетостроения. Он выкупил старую верфь на реке Дувамиш и просто переквалифицировал своих лучших плотников и судостроителей. Люди, которые вчера собирали яхты, сегодня начали сшивать крылья. Так в 1916 году родился B&W Seaplane, а впоследствии и компания Pacific Aero Products Co., которая вскоре получит имя своего основателя.



Таким был первый самолет Боинга / Фото из архивов Boeing

Землевладелец: как он монополизировал небо

Если вначале Боинг был просто увлеченным конструктором, то в 1920-х годах в нем пробудился безжалостный и гениальный стратег. Он быстро понял фундаментальную истину: продавать просто самолеты – это путь в никуда. Рынок был слишком мал, а военные заказы после Первой мировой войны резко сократились. Чтобы выжить и доминировать, нужно было контролировать не только производство, но и саму потребность в полетах.

Боинг начал действовать как классический монополист эпохи дикого капитализма. Он понял, что будущее за почтовыми перевозками, которые щедро субсидировались правительством. Выиграв ключевой контракт на доставку почты между Чикаго и Сан-Франциско, он создал собственную авиакомпанию Boeing Air Transport. Но этого было мало. Зачем покупать двигатели у других, если можно купить самих производителей?

В 1929 году Уильям Боинг объединил усилия с Фредериком Рентшлером, основателем компании Pratt & Whitney, которая производила лучшие на то время авиационные двигатели. Вместе они начали скупать все на своем пути. Они приобрели производителей пропеллеров (Hamilton Aero), другие авиастроительные компании (Sikorsky, Stearman, Chance Vought) и ряд мелких авиакомпаний. Все это было объединено в единого колоссального гиганта – United Aircraft and Transport Corporation (UATC).

Это была абсолютная, беспрецедентная монополия. Корпорация "Боинг" контролировала все: от добычи металла и черчения болта на заводе до производства двигателей, сборки фюзеляжей, обучения пилотов, продажи пассажирских билетов и доставки государственных почтовых мешков. Если вы летели в США в конце 1920-х, вы летели на самолете Боинга с двигателями Боинга, покупая билет у компании Боинга. Он стал властелином американского неба.



Уильям Боинг и Эдди Габбард после выполнения полета по первому международному маршруту доставки почты / Фото Wikimedia

Кульминация: предательство государства и "большой раскол"

Но любая империя рано или поздно сталкивается с силой, которая ее разрушает. Для Боинга этой силой стало правительство Соединенных Штатов. В начале 1930-х годов, в разгар Великой депрессии, администрация Франклина Делано Рузвельта начала крестовый поход против больших корпораций. В Вашингтоне решили, что UATC стала слишком могущественной, а ее контроль над почтовыми контрактами носит признаки коррупционного сговора.

В 1934 году разразился так называемый "Скандал с авиапочтой" (Air Mail Scandal). Сенатский комитет под руководством Хьюго Блэка вызвал Уильяма Боинга на допрос. Для гордого, аристократичного промышленника, привыкшего к уважению, эти слушания стали публичным унижением. Сенаторы допрашивали его так, будто он был обычным мошенником, обвиняя в сверхприбылях и монополизации рынка. Боинг пытался объяснить, что его интегрированная система – это единственный способ сделать авиацию безопасной, надежной и технологичной, но политики не хотели слушать об инженерии. Они видели лишь цифры и политические дивиденды от борьбы с "олигархами".

Результатом этого противостояния стал жесткий антимонопольный закон – Air Mail Act of 1934. Он категорически запрещал производителям самолетов владеть авиакомпаниями. Правительство принудительно, хирургическим путем, разделило корпорацию Боинг на три независимые части. Производство на Западном побережье стало компанией Boeing Airplane Company. Производство на Востоке превратилось в United Aircraft (сегодня это часть гиганта Raytheon Technologies). А все транспортные активы были объединены в авиакомпанию United Airlines.

Дело всей жизни Уильяма Боинга было разбито вдребезги одним росчерком президентской ручки.



Уильям Боинг буквально монополизировал небо, но это впоследствии закончилось / Фото San Diego Air & Space Museum Archives

Лошади вместо самолетов

Для многих бизнесменов это стало бы просто поводом для реструктуризации активов. Но для Боинга это было глубоким, незаживающим личным оскорблением. Он искренне верил, что государство наказало его не за преступления, а за эффективность, за то, что он построил систему, которая работала идеально. Он воспринял действия правительства как предательство.

В сентябре 1934 года, в возрасте 52 лет, за считанные недели до своего дня рождения и находясь на пике управленческих сил, Уильям Боинг сделал то, чего от него никто не ожидал. Он публично ушел с поста председателя совета директоров, продал все свои акции, собрал вещи и навсегда закрыл за собой двери авиационной индустрии.

Человек, который научил Америку летать, вернулся на землю. Он переехал на свою роскошную ферму Алдарра недалеко от Сиэтла. Вместо того чтобы изучать аэродинамические трубы и чертежи новых самолетов, Боинг погрузился в изучение родословных чистокровных лошадей и стал одним из самых успешных заводчиков на Западном побережье. Его дни проходили в заботах о конюшнях, инвестициях в недвижимость и долгих путешествиях по тихоокеанскому побережью на собственной 125-футовой яхте "Taconite".

Он был настолько категоричен в разрыве с прошлым, что годами отказывался даже говорить о самолетах. Лишь однажды, во время Второй мировой войны, когда компания Boeing выпускала бомбардировщики B-17 Flying Fortress, он согласился помочь в качестве неофициального консультанта. Но никогда не просил вернуть ему власть и не покупал акций.

Уильям Боинг скончался 28 сентября 1956 года на борту своей яхты, за несколько дней до своего 75-летия. Он ушел из жизни как успешный фермер и владелец недвижимости, оставив после себя имя, которое пережило его самого и саму индустриальную эпоху. Он доказал, что империю можно построить на основе ненависти к плохому обслуживанию, и так же легко от нее отказаться, когда она противоречит твоим принципам.