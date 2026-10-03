История немецкого журналиста Карла фон Осецкого стала одним из самых громких конфликтов между нацистским режимом и мировым сообществом. Как журналист бросил вызов нацистскому режиму – расскажет 24 Канал.

Как журналист разоблачил тайное перевооружение Германии?

Карл фон Осецкий был журналистом и пацифистом, работавшим в немецкой прессе во времена Веймарской республики. Он стал одним из самых известных авторов журнала Die Weltbühne, где критиковал милитаризм и политику тайного перевооружения.

В 1920-х годах журналисты издания обнародовали информацию о том, что Германия, несмотря на ограничения Версальского договора, тайно восстанавливает военный потенциал. За публикацию о секретной деятельности рейхсвера Осецкого осудили за разглашение военной тайны. В 1931 году он получил 18 месяцев заключения.

Почему Осецкий не сбежал после прихода Гитлера к власти?

После прихода нацистов к власти в 1933 году положение журналиста стало смертельно опасным. Осецкому предлагали уехать из Германии, но он отказался. Вскоре после поджога Рейхстага его арестовало гестапо.

Журналиста пытали и отправили в концентрационный лагерь. Сначала он находился в Зонненбурге, а затем его перевели в Эстервеген. Нацисты также запретили его журнал, а его работы оказались среди книг и публикаций, которые уничтожали в ходе кампании сожжения "нежелательной" литературы.



Как журналист разоблачил тайное перевооружение Германии / Фото LiveJournal

Как узник концлагеря получил Нобелевскую премию?

Именно здесь история Осецкого приняла неожиданный поворот. Норвежский Нобелевский комитет присудил ему Нобелевскую премию мира за 1935 год, объявив решение в ноябре 1936-го. На тот момент журналист находился под надзором нацистских властей и тяжело болел туберкулезом.

Это решение стало международной демонстрацией поддержки человека, которого нацистский режим заключил в тюрьму за его журналистскую и пацифистскую деятельность. Осецкому разрешили принять денежную часть награды, однако в Осло за премией его не отпустили. На церемонии он лично не присутствовал.

Почему Гитлер запретил немцам получать Нобелевскую премию?

Награждение Осецкого стало серьезным ударом по престижу нацистской Германии. В 1937 году режим запретил немцам принимать Нобелевские премии. Немецкий исторический музей прямо связывает это решение с присуждением премии Осецкому. Таким образом, одна международная награда для заключенного журналиста привела к тому, что гражданам Германии фактически запретили принимать Нобелевские премии.

Чем закончилась история Осецкого?

После ухудшения состояния здоровья Осецкого перевели в берлинскую больницу, однако он оставался под наблюдением полиции. Он умер 4 мая 1938 года от последствий тяжелого заключения и туберкулеза.

Карл фон Осецкий вошел в историю не только как журналист, разоблачивший скрытое перевооружение Германии. Его дело стало символом противостояния между независимой журналистикой и нацистской диктатурой, а Нобелевская премия превратилась в международный жест в его поддержку.