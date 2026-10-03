Історія німецького журналіста Карла фон Осецького стала одним із найгучніших конфліктів між нацистським режимом і світовою спільнотою. Як журналіст кинув виклик нацистському режиму – розкаже 24 Канал.

Як журналіст викрив таємне переозброєння Німеччини?

Карл фон Осецький був журналістом і пацифістом, який працював у німецькій пресі часів Веймарської республіки. Він став одним із найвідоміших авторів журналу Die Weltbühne, де критикував мілітаризм і політику таємного переозброєння.

У 1920-х роках журналісти видання оприлюднили інформацію про те, що Німеччина, попри обмеження Версальського договору, таємно відновлює військові можливості. За публікацію про секретну діяльність рейхсверу Осецького засудили за розголошення військової таємниці. У 1931 році він отримав 18 місяців ув'язнення.

Чому Осецький не втік після приходу Гітлера до влади?

Після приходу нацистів до влади у 1933 році становище журналіста стало смертельно небезпечним. Осецькому пропонували виїхати з Німеччини, але він відмовився. Невдовзі після підпалу Рейхстагу його заарештувало гестапо.

Журналіста катували та відправили до концентраційного табору. Спочатку він перебував у Зонненбурзі, а згодом його перевели до Естерwegen. Нацисти також заборонили його журнал, а його праці опинилися серед книжок та публікацій, які знищували під час кампанії спалення "небажаної" літератури.



Як журналіст викрив таємне переозброєння Німеччини / Фото LiveJournal

Як в'язень концтабору отримав Нобелівську премію?

Саме тут історія Осецького отримала несподіваний поворот. Норвезький Нобелівський комітет присудив йому Нобелівську премію миру за 1935 рік, оголосивши рішення у листопаді 1936-го. На той момент журналіст перебував під наглядом нацистської влади та тяжко хворів на туберкульоз.

Це рішення стало міжнародною демонстрацією підтримки людини, яку нацистський режим ув'язнив за її журналістську та пацифістську діяльність. Осецькому дозволили прийняти грошову частину нагороди, однак до Осло за премією його не відпустили. На церемонії він особисто не був присутній.

Чому Гітлер заборонив німцям отримувати Нобеля?

Нагородження Осецького стало серйозним ударом по престижу нацистської Німеччини. У 1937 році режим заборонив німцям приймати Нобелівські премії. Німецький історичний музей прямо пов'язує це рішення з присудженням премії Осецькому. Таким чином, одна міжнародна нагорода для ув'язненого журналіста призвела до того, що громадянам Німеччини фактично заборонили приймати Нобелівські премії.

Чим завершилася історія Осецького?

Після погіршення стану здоров'я Осецького перевели до берлінської лікарні, однак він залишався під наглядом поліції. Він помер 4 травня 1938 року від наслідків тяжкого ув'язнення та туберкульозу.

Карл фон Осецький залишився в історії не лише як журналіст, який викрив приховане переозброєння Німеччини. Його справа стала символом протистояння між незалежною журналістикою та нацистською диктатурою – а Нобелівська премія перетворилася на міжнародний жест на його підтримку.