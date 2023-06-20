Передача 11 військовополонених Угорщині перетворюється на "політичний детектив", – ГУР

Україна все ще не отримала від Угорщини переліку імен і доступу до 11 українських захисників, яких передала Будапешту РПЦ. Родичі полонених повідомляють, що військові все ще перебувають під наглядом.

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що українських військовополонених, яких Кремль передав Угорщині, все ще не звільнили. За свідченнями родичів, спілкуватися українці з ними можуть тільки за наявності третіх осіб та лімітовано.

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Українські полонені все ще перебувають в Угорщині

Українські військовополонені, яких передали Угорщині, все ще не звільнені. Україна не може отримати ані точної інформації про їхній стан, ані доступу до них. У Києві мають приблизний список "звільнених" військових, проте підтвердити його не можуть.

Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований,

– заявив Юсов.

Також речник ГУР наголосив, що згідно з міжнародним правом, допомагати Україні у ситуації з полоненими мав би Червоний Хрест, проте організація залишилася бездіяльною. Інформацію не надає не лише Угорщина, але і Росія.

Міноборони Росії не підтверджувало факт передачі. Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м’яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про міжнародне право і державу-агресорку,

– розповів Юсов.

Речник переконаний, що Росія так проводить ІПСО, і заявив, що навіть не може офіційно підтвердити, що військовополонених в Угорщині 11. Києву відомо, що спершу до Кремля Угорщина подавала список з 13 імен.

Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом,

– заявив він.

Про факт передачі полонених Угорщині українська сторона знала ще до того, як про це повідомили в РПЦ. Київ також подавав до Будапешта запит про підтвердження чи спростування інформації, проте не отримав жодної відповіді.

Натомість в угорському уряді цинічно заявили, що більшість звільнених полонених – громадяни Угорщини або "отримали статус біженця", і самі вирішили не повертатися до України. Також Жолт Шем'єн заявив, що Угорщина більше не відстежує українських військових, попри те, що є численні докази протилежного.

Передача українських полонених Угорщині: що відомо