Передача 11 военнопленных Венгрии превращается в "политический детектив", – ГУР

Украина все еще не получила от Венгрии перечень имен и доступа к 11 украинским защитникам, которых передала Будапешту РПЦ. Родственники пленных сообщают, что военные все еще находятся под наблюдением.

Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что украинских военнопленных, которых Кремль передал Венгрии, все еще не освободили. По свидетельству родственников, общаться с ними украинцы могут только при наличии третьих лиц и лимитированно.

Читайте также Венгрия заявила, что освободила украинских пленных после сотрудничества с РПЦ

Украинские пленные все еще находятся в Венгрии

Украинские военнопленные, переданные Венгрии, все еще не освобождены. Украина не может получить ни точной информации об их состоянии, ни доступа к ним. В Киеве есть приблизительный список "освобожденных" военных, однако подтвердить его не могут.

Есть информация, в частности, от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь были ограничены. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная,

– заявил Юсов.

Также представитель ГУР подчеркнул, что согласно международному праву, помогать Украине в ситуации с пленными должен был бы Красный Крест, однако организация осталась бездейственной. Информацию не предоставляет не только Венгрия, но и Россия.

"Минобороны России не подтверждало факт передачи. Имеем дело с каким-то очень странным случаем, мягко говоря. Как и во многих других случаях, когда речь идет о международном праве и государстве-агрессоре", – рассказал Юсов.

Спикер убежден, что Россия так проводит ИПСО, и заявил, что даже не может официально подтвердить, что военнопленных в Венгрии 11. Киеву известно, что сначала в Кремль Венгрия подавала список из 13 имен.

То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Ибо событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом,

– заявил он.

О факте передачи пленных Венгрии украинская сторона знала еще до того, как об этом сообщили в РПЦ. Киев также подавал в Будапешт запрос о подтверждении или опровержении информации, однако не получил никакого ответа.

В венгерском правительстве цинично заявили, что большинство освобожденных пленных - граждане Венгрии или "получили статус беженца", и сами решили не возвращаться в Украину. Также Жолт Шемьен заявил, что Венгрия больше не отслеживает украинских военных, несмотря на то, что есть многочисленные доказательства противоположного.

Передача украинских пленных Венгрии: что известно