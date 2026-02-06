Не є універсальними перемовниками: чому саме Віткофф і Кушнер присутні у мирному процесі
- Посланці Трампа – Віткофф і Кушнер – ведуть переговори не тільки щодо російсько-української війни, але й щодо Ірану.
- Олег Рибачук зауважив, що особливості відносин на Близькому Сході, а також між Україною та Росією є досить різними.
Прессекретар Кремля Дмитро Песков заявив, що так звана "сво" продовжиться доти, доки Київ "не ухвалить відповідних рішень". Посланець Трампа Стів Віткофф уже 7 місяців зустрічається з Кирилом Дмитрієвим, але результату у переговорах досі немає.
Як зауважив 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації Олег Рибачук, Віткофф і Трамп є давніми друзями. Саме тому американський лідер не хоче змінювати свого перемовника.
Читайте також Після розмови із Сі: аналітик пояснив, чому Росія раптом заговорила про визнання Донбасу
Чому саме Віткофф представляє США?
Посланець Трампа дружить з ним багато років, вони пережили різні етапи: банкрутство, реалізацію великих бізнес-проєктів. Тому не має ніякої випадковості у тому, що Віткофф став головним перемовником між Росією та Україною.
Я добре пам'ятаю, як молодий американський журналіст йшов слідом за Віткоффом у Давосі та запитував його, чому він уже був 8 разів у Москві, але жодного разу не приїжджав у Київ. Віткофф не відповів і просто пішов,
– зауважив Олег Рибачук.
Також багато питань виникає щодо його відносин з російським бізнесом. Ймовірно, через це він так поспішав втекти від журналістів. Цікаво, що зараз Віткофф і Джаред Кушнер ведуть переговори з іранцями в Омані. Незрозуміло, чому ці посланці такі універсальні.
"Дуже складно порівняти особливості близькосхідної політики, арабської та російсько-української. Ні у Кушнера, ні у Віткоффа немає такого досвіду. Ба більше, вони не представляють державні інституції, Держдеп, але є ключовими учасниками переговорів", – додав Олег Рибачук.
Сьогодні малоймовірно, що Трамп захоче замінити кимось Віткоффа. Він уже настільки увійшов у процес, тому точно вестиме його до кінця.
Як тривають переговори між Україною та Росію?
Пропагандисти написали про ще одну вимогу Росії. Мовиться не тільки про контроль над усім Донбасом, але й міжнародне визнання окупації. Поки незрозуміло, які саме країни мають визнати юрисдикцію країни-агресорки. Володимир Зеленський категорично заперечив такий сценарій.
ЗМІ, з посиланням на джерела, написали, що сторони досягли певного прогресу щодо процедурних питань. Зокрема говорили про умови розведення сторін, терміни та процедуру припинення вогню, контроль над режимом тиші. Росія нібито не говорила про скорочення армії України чи заборону на певну зброю.
Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом варто очікувати на нову зустріч делегацій. Наразі сторони зосередились на тому, щоб досягти тривалого миру. Зі свого боку Україна готова працювати у різних форматах, щоб позбавити росіян "апетиту воювати далі".