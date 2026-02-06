Не являются универсальными переговорщиками: почему именно Уиткофф и Кушнер присутствуют в мирном процессе
- Посланцы Трампа – Уиткофф и Кушнер – ведут переговоры не только по российско-украинской войне, но и по Ирану.
- Олег Рыбачук отметил, что особенности отношений на Ближнем Востоке, а также между Украиной и Россией достаточно разные.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемая "сво" продолжится до тех пор, пока Киев "не примет соответствующих решений". Посланник Трампа Стив Уиткофф уже 7 месяцев встречается с Кириллом Дмитриевым, но результата в переговорах до сих пор нет.
Как заметил 24 Каналу глава аналитическо-адвокационной организации Олег Рыбачук, Уиткофф и Трамп являются давними друзьями. Именно поэтому американский лидер не хочет менять своего переговорщика.
Почему именно Уиткофф представляет США?
Посланник Трампа дружит с ним много лет, они пережили разные этапы: банкротство, реализацию крупных бизнес-проектов. Поэтому нет никакой случайности в том, что Уиткофф стал главным переговорщиком между Россией и Украиной.
Я хорошо помню, как молодой американский журналист шел вслед за Уиткоффом в Давосе и спрашивал его, почему он уже был 8 раз в Москве, но ни разу не приезжал в Киев. Уиткофф не ответил и просто ушел,
– отметил Олег Рыбачук.
Также много вопросов возникает относительно его отношений с российским бизнесом. Вероятно, поэтому он так спешил убежать от журналистов. Интересно, что сейчас Уиткофф и Джаред Кушнер ведут переговоры с иранцами в Омане. Непонятно, почему эти посланцы такие универсальные.
"Очень сложно сравнить особенности ближневосточной политики, арабской и российско-украинской. Ни у Кушнера, ни у Уиткоффа нет такого опыта. Более того, они не представляют государственные институты, Госдеп, но являются ключевыми участниками переговоров", – добавил Олег Рыбачук.
Сегодня маловероятно, что Трамп захочет заменить кем-то Уиткоффа. Он уже настолько вошел в процесс, поэтому точно будет вести его до конца.
Как продолжаются переговоры между Украиной и Россией?
- Пропагандисты написали о еще одном требовании России. Говорится не только о контроле над всем Донбассом, но и международном признании оккупации. Пока непонятно, какие именно страны должны признать юрисдикцию страны-агрессора. Владимир Зеленский категорически отрицает такой сценарий.
- СМИ, со ссылкой на источники, написали, что стороны достигли определенного прогресса по процедурным вопросам. В частности говорили об условиях разведения сторон, сроки и процедуру прекращения огня, контроль над режимом тишины. Россия якобы не говорила о сокращении армии Украины или запрете на определенное оружие.
- Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время стоит ожидать на новую встречу делегаций. Сейчас стороны сосредоточились на том, чтобы достичь длительного мира. Со своей стороны Украина готова работать в различных форматах, чтобы лишить россиян "аппетита воевать дальше".