Не являются универсальными переговорщиками: почему именно Уиткофф и Кушнер присутствуют в мирном процессе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемая "сво" продолжится до тех пор, пока Киев "не примет соответствующих решений". Посланник Трампа Стив Уиткофф уже 7 месяцев встречается с Кириллом Дмитриевым, но результата в переговорах до сих пор нет.

Как заметил 24 Каналу глава аналитическо-адвокационной организации Олег Рыбачук, Уиткофф и Трамп являются давними друзьями. Именно поэтому американский лидер не хочет менять своего переговорщика.

Читайте также После разговора с Си: аналитик объяснил, почему Россия вдруг заговорила о признании Донбасса

Почему именно Уиткофф представляет США?

Посланник Трампа дружит с ним много лет, они пережили разные этапы: банкротство, реализацию крупных бизнес-проектов. Поэтому нет никакой случайности в том, что Уиткофф стал главным переговорщиком между Россией и Украиной.

Я хорошо помню, как молодой американский журналист шел вслед за Уиткоффом в Давосе и спрашивал его, почему он уже был 8 раз в Москве, но ни разу не приезжал в Киев. Уиткофф не ответил и просто ушел,

– отметил Олег Рыбачук.

Также много вопросов возникает относительно его отношений с российским бизнесом. Вероятно, поэтому он так спешил убежать от журналистов. Интересно, что сейчас Уиткофф и Джаред Кушнер ведут переговоры с иранцами в Омане. Непонятно, почему эти посланцы такие универсальные.

"Очень сложно сравнить особенности ближневосточной политики, арабской и российско-украинской. Ни у Кушнера, ни у Уиткоффа нет такого опыта. Более того, они не представляют государственные институты, Госдеп, но являются ключевыми участниками переговоров", – добавил Олег Рыбачук.

Сегодня маловероятно, что Трамп захочет заменить кем-то Уиткоффа. Он уже настолько вошел в процесс, поэтому точно будет вести его до конца.

Как продолжаются переговоры между Украиной и Россией?