18 грудня, 12:10
Зеленський поділився очікуваннями від майбутніх переговорів України та США в Маямі

Юлія Харченко
Основні тези
  • Українська делегація прямує до США для переговорів щодо завершення війни, які відбудуться 19 – 20 грудня в Маямі.
  • Обговорюватимуть мирний план з 20 пунктів, гарантії безпеки для України та повоєнну відбудову.

Українська делегація вже прямує до США для переговорів з американською стороною щодо завершення війни. Зустрічі заплановані на 19 – 20 грудня у Маямі.

До зустрічі можуть долучитися і європейські країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що очікується від переговорів в Маямі?

За словами глави держави, сторони обговорюватимуть мирний план, який передбачає близько 20 пунктів, а також питання гарантій безпеки для України та домовленості щодо повоєнної відбудови. 

Зеленський не виключив, що до переговорів можуть долучитися й представники європейських країн. 

Президент наголосив, що позиція Росії залишається незмінною – Москва вимагає виходу України з Донбасу. Водночас Україна на такі умови не погоджується, а США, за його словами, намагаються знайти компромісні рішення.

Що стосується передачі озброєнь Україні, президент зазначив, що документ ще розробляється і деталі розголошувати не може.

Зеленський повідомив, що планує переговори з президентом Трампом. 

Я збираюся говорити з президентом Трампом, бо ми говорили з ним два дні тому в Берліні, і це був такий бріф з приводу того, як пройшли наші переговори. Я думаю, зараз, коли ми будемо мати вже фіналізацію документів, ми вийдемо на контакт,
 – сказав президент.

Мирні переговори: останні новини

  • Цими вихідними у Маямі можуть пройти переговори не тільки з українською делегацією, але й з Росією.  Американську делегацію представлятимуть спецпредставник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а російську – директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв.

  • Україна працює над гарантіями безпеки зі США, які мають бути проголосовані Конгресом. Однією з ключових гарантій для України є 5 стаття НАТО, але наразі узгодженої версії плану ще немає.