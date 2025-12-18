Зеленський поділився очікуваннями від майбутніх переговорів України та США в Маямі

Українська делегація вже прямує до США для переговорів з американською стороною щодо завершення війни. Зустрічі заплановані на 19 – 20 грудня у Маямі.

До зустрічі можуть долучитися і європейські країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що очікується від переговорів в Маямі?

За словами глави держави, сторони обговорюватимуть мирний план, який передбачає близько 20 пунктів, а також питання гарантій безпеки для України та домовленості щодо повоєнної відбудови.

Зеленський не виключив, що до переговорів можуть долучитися й представники європейських країн.

Президент наголосив, що позиція Росії залишається незмінною – Москва вимагає виходу України з Донбасу. Водночас Україна на такі умови не погоджується, а США, за його словами, намагаються знайти компромісні рішення.

Що стосується передачі озброєнь Україні, президент зазначив, що документ ще розробляється і деталі розголошувати не може.

Зеленський повідомив, що планує переговори з президентом Трампом.

Я збираюся говорити з президентом Трампом, бо ми говорили з ним два дні тому в Берліні, і це був такий бріф з приводу того, як пройшли наші переговори. Я думаю, зараз, коли ми будемо мати вже фіналізацію документів, ми вийдемо на контакт,

– сказав президент.

