Зеленский поделился ожиданиями от предстоящих переговоров Украины и США в Майами

Украинская делегация уже направляется в США для переговоров с американской стороной по завершению войны. Встречи запланированы на 19 – 20 декабря в Майами.

Ко встрече могут присоединиться и европейские страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что ожидается от переговоров в Майами?

По словам главы государства, стороны будут обсуждать мирный план, который предусматривает около 20 пунктов, а также вопросы гарантий безопасности для Украины и договоренности по послевоенному восстановлению.

Зеленский не исключил, что к переговорам могут присоединиться и представители европейских стран.

Президент подчеркнул, что позиция России остается неизменной – Москва требует выхода Украины из Донбасса. В то же время Украина на такие условия не соглашается, а США, по его словам, пытаются найти компромиссные решения.

Что касается передачи вооружений Украине, президент отметил, что документ еще разрабатывается и детали разглашать не может.

Зеленский сообщил, что планирует переговоры с президентом Трампом.

Я собираюсь говорить с президентом Трампом, потому что мы говорили с ним два дня назад в Берлине, и это был такой бриф по поводу того, как прошли наши переговоры. Я думаю, сейчас, когда мы будем иметь уже финализацию документов, мы выйдем на контакт,

– сказал президент.

