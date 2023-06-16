Лише після виведення військ, – Зеленський відповів африканським лідерам про переговори з Росією

У Київ 16 червня прибула делегація з лідерів африканських країн, які привезли свій "мирний план" для врегулювання війни Росії проти України. Володимир Зеленський зазначив, що будь-які переговори можливі лише після виведення російських військ з усієї території нашої держави.

Про це український очільник заявив на пресконференції у Києві, передає 24 Канал. Президент також зауважив, що реальний мир можливий лише після звільнення окупованих територій України

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Зеленський відреагував на "мирний план" лідерів країн Африки

Президент України заявив африканським лідерам, що мирні переговори можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій.

"Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі – допустити будь-які переговори з Росією зараз означає заморозити війну", – підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що Росія доволі довгий час намагалася обдурити весь світ так званими Мінськими угодами. Український очільник сказав, що наша держава більше не поведеться на зухвалий обман країни-агресорки.

Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а отже – виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі,

– заявив президент.

Він також зазначив, що замороження війни наразі неможливе, оскільки це означає продовжити страждання та біль українського народу.

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Зеленського зазначив, що він представив учасникам зустрічі результати двох експортних ініціатив: Чорноморської зернової та "Зерно з України". Він підкреслив, що українська продовольча допомога є доволі важливою, адже вона забезпечує соціальну стабільність багатьох країн світу, в тому числі й Африканського континенту.

"Право кожної людини на їжу має бути забезпечене припиненням будь-яких спроб таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду і соціальної нестабільності для шантажу", – наголосив Зеленський.

За словами українського очільника, наразі наша держава з партнерами працює над тим, щоб заснувати зернові хаби в країнах Африки.

Наостанок він зауважив, що Україна готова розширити освітні програми для студентів, зокрема в країнах Африки. Однак спочатку наша країна має відновити "повну силу Статуту ООН і припинити цю жорстоку російську агресію".

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