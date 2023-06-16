Только после вывода войск, – Зеленский ответил африканским лидерам о переговорах с Россией

В Киев 16 июня прибыла делегация из лидеров африканских стран, которые привезли свой мирный план для урегулирования войны России против Украины. Владимир Зеленский отметил, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск со всей территории нашего государства.

Об этом украинский глава заявил на пресс-конференции в Киеве, передает 24 Канал. Президент также отметил, что реальный мир возможен только после освобождения оккупированных территорий Украины

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Зеленский отреагировал на мирный план лидеров стран Африки

Президент Украины заявил африканским лидерам, что мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск из оккупированных территорий.

"Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече – допустить какие-либо переговоры с Россией сейчас означает заморозить войну", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что Россия довольно долго пыталась обмануть весь мир так называемыми Минскими соглашениями. Украинский глава сказал, что наше государство больше не пойдет на дерзкий обман страны-агрессорки.

Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит – вывод русских войск со всей нашей независимой земли,

– заявил президент.

Он также отметил, что заморозка войны пока невозможна, поскольку это означает продолжить страдания и боль украинского народа.

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Зеленский отметил, что он представил участникам встречи результаты двух экспортных инициатив: Черноморской зерновой и "Зерно из Украины". Он подчеркнул, что украинская продовольственная помощь достаточно важна, ведь она обеспечивает социальную стабильность многих стран мира, в том числе и африканского континента.

"Право каждого человека на еду должно быть обеспечено прекращением каких-либо попыток таких государств, как Россия, использовать угрозу голода и социальной нестабильности для шантажа", – подчеркнул Зеленский.

По словам украинского главы, сейчас наше государство с партнерами работает над тем, чтобы учредить зерновые хабы в странах Африки.

В заключение он отметил, что Украина готова расширить образовательные программы для студентов, в частности в странах Африки. Однако изначально наша страна должна восстановить "полную силу Устава ООН и прекратить жестокую российскую агрессию".

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