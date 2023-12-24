Це рішення людей, – релігієзнавиця про перехід із Московського патріархату до ПЦУ

Релігійні громади продовжують переходити з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Відповідний вибір роблять самі люди без жодного примушування.

Про це 24 Каналу сказала релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович, наголосивши, що процес вивільнення, який Україна розпочала у 1991 році, нарешті завершується духовною сферою.

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Як відбувається перехід із УПЦ МП до ПЦУ

Филипович нагадала, що 15 грудня ПЦУ відзначила свій 5-річний ювілей. Саме цього числа 2018 року на Соборі було ухвалено рішення про об'єднання Української автокефальної православної церкви, УПЦ Київського патріархату та частини парафій УПЦ Московського патріархату в об'єднану церкву – ПЦУ.

Сама ця церква, за словами релігієзнавиці, отримала "свідоцтво про народження", тобто Томос про своє автокефальне незалежне існування.

Релігієзнавиця наголосила, що рішення про зміну церковної юрисдикції з УПЦ МП на ПЦУ ухвалює сама громада на своїх загальних зборах відкритим або закритим голосуванням. У держави є всі відповідні протоколи, після чого відбувається перереєстрація статутів.

Тому немає ніякого силування. Це рішення людей, які бачать, як себе поводить та чи інша церковна структура, і роблять вибір,

– сказала Филипович.

Адже, наголосила вона, люди не хочуть належати до церкви, яка проявляє себе з непатріотичних позицій та досі зберігає зв'язки із церквою-колонізаторкою.

Що це означає для України

Релігієзнавиця резюмувала, що процес вивільнення, який Україна розпочала у 1991 році в економічній, соціальній, політичній, культурній, мовній сферах, нарешті завершується й духовною сферою.

Тобто, за словами Филипович, люди релігійно визначаються й набувають нової ідентичності, розуміючи, що вона є фактично вже завершальною у складному та багатоплановому процесі унезалежнення нашої держави.

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