Это решение людей, – религиовед о переходе из Московского патриархата в ПЦУ
Религиозные общины продолжают переходить из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Соответствующий выбор делают сами люди без какого-либо принуждения.
Об этом 24 Каналу сказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович, подчеркнув, что процесс освобождения, который Украина начала в 1991 году, наконец-то завершается духовной сферой.
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Как происходит переход из УПЦ МП в ПЦУ
Филиппович напомнила, что 15 декабря ПЦУ отметила свой 5-летний юбилей. Именно в этот день 2018 года на Соборе было принято решение об объединении Украинской автокефальной православной церкви, УПЦ Киевского патриархата и части приходов УПЦ Московского патриархата в объединенную церковь – ПЦУ.
Именно эта церковь, по словам религиоведа, получила "свидетельство о рождении", то есть Томос о своем автокефальном независимом существовании.
Религиовед подчеркнула, что решение об изменении церковной юрисдикции с УПЦ МП на ПЦУ принимает сама община на своем общем собрании открытым или закрытым голосованием. У государства есть все соответствующие протоколы, после чего происходит перерегистрация уставов.
Потому нет никакого силования. Это решение людей, которые видят, как себя ведет та или иная церковная структура, и делают выбор,
– сказала Филиппович.
Ведь, отметила она, люди не хотят принадлежать к церкви, которая проявляет себя с непатриотических позиций и сохраняет связи с церковью-колонизатором.
Что это значит для Украины
Религиовед резюмировала, что процесс освобождения, который Украина начала в 1991 году в экономической, социальной, политической, культурной и языковой сферах, наконец завершается и духовной сферой.
То есть, по словам Филиппович, люди религиозно определяются и приобретают новую идентичность, понимая, что она фактически уже завершающая в сложном и многоплановом процессе утверждения независимости нашего государства.
Больше о ПЦУ и УПЦ МП
- После полномасштабного вторжения России в Украину резко возросло количество общин УПЦ МП, которые изъявили желание перейти в ПЦУ. Так, почти 900 религиозных общин УПЦ МП изменили свою церковную юрисдикцию в период с 24 февраля 2022 года по 1 ноября 2023 года.
- В октябре 2023 года Верховная Рада сделала первый шаг к запрету УПЦ МП, одобрив в первом чтении соответствующий законопроект. В Минкульте рассказали, когда будет решаться вопрос имущества и территорий, которыми пользуется эта церковь.
- В ответ на это Россия созвала заседание якобы из-за притеснений УПМ МП в Украине. Однако делегаты цивилизованных стран решительно отреагировали на жалобу российского представителя.