Воював ще з часів АТО: на Буковині попрощалися з військовим Петром Гончарем

У вічність відійшов оборонець України, уродженець міста Сокиряни Чернівецької області Петро Петрович Гончар. Його життя раптово обірвалося на Харківщині.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Чернівецької облради.

Ким був Петро Гончар?

Старший солдат Петро Гончар проходив службу водієм-заправником автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення у військовій частині А7041 Збройних Сил України.

Народився та виріс він у Сокирянах, де промайнули його дитинство і юність, де й здобув освіту. Після завершення навчання проходив строкову військову службу. Свою трудову діяльність продовжив у Дніпропетровській області, а пізніше – на Харківщині.

До захисту Батьківщини Петро Гончар долучився ще в період проведення антитерористичної операції на сході України. А з початком повномасштабного вторгнення Росії він без вагань знову добровільно став до лав захисників, щоб боронити рідну землю.

Однак нещодавно військовослужбовець раптово помер під час перебування у Харківській області на 40-му році життя. У неділю, 8 лютого, відбулася церемонія прощання з воїном, який віддав своє життя служінню Україні.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять захиснику!

