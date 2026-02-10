Воевал еще со времен АТО: на Буковине попрощались с военным Петром Гончаром

В вечность отошел защитник Украины, уроженец города Сокиряны Черновицкой области Петр Петрович Гончар. Его жизнь внезапно оборвалась на Харьковщине.

Трагическое известие сообщили на странице Черновицкого облсовета.

К теме Футболист в гражданской жизни, воин на фронте: Артем Заяц погиб во время защиты Украины

Кем был Петр Гончар?

Старший солдат Петр Гончар проходил службу водителем-заправщиком автомобильного отделения взвода материально-технического обеспечения в воинской части А7041 Вооруженных Сил Украины.

Родился и вырос он в Сокирянах, где пролетели его детство и юность, где и получил образование. После завершения обучения проходил срочную военную службу. Свою трудовую деятельность продолжил в Днепропетровской области, а позже – на Харьковщине.

К защите Родины Петр Гончар присоединился еще в период проведения антитеррористической операции на востоке Украины. А с началом полномасштабного вторжения России он без колебаний снова добровольно стал в ряды защитников, чтобы защищать родную землю.

Однако недавно военнослужащий внезапно умер во время пребывания в Харьковской области на 40-м году жизни. В воскресенье, 8 февраля, состоялась церемония прощания с воином, который отдал свою жизнь служению Украине.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Вечная память защитнику!

Их жизни оборвались на войне