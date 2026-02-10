Воевал еще со времен АТО: на Буковине попрощались с военным Петром Гончаром
- Петр Гончар, старший солдат, служил водителем-заправщиком в Вооруженных Силах Украины, он умер на Харьковщине.
- Церемония прощания с военным состоялась в Сокирянах Черновицкой области, где он родился и вырос.
В вечность отошел защитник Украины, уроженец города Сокиряны Черновицкой области Петр Петрович Гончар. Его жизнь внезапно оборвалась на Харьковщине.
Трагическое известие сообщили на странице Черновицкого облсовета.
Кем был Петр Гончар?
Старший солдат Петр Гончар проходил службу водителем-заправщиком автомобильного отделения взвода материально-технического обеспечения в воинской части А7041 Вооруженных Сил Украины.
Родился и вырос он в Сокирянах, где пролетели его детство и юность, где и получил образование. После завершения обучения проходил срочную военную службу. Свою трудовую деятельность продолжил в Днепропетровской области, а позже – на Харьковщине.
К защите Родины Петр Гончар присоединился еще в период проведения антитеррористической операции на востоке Украины. А с началом полномасштабного вторжения России он без колебаний снова добровольно стал в ряды защитников, чтобы защищать родную землю.
Однако недавно военнослужащий внезапно умер во время пребывания в Харьковской области на 40-м году жизни. В воскресенье, 8 февраля, состоялась церемония прощания с воином, который отдал свою жизнь служению Украине.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Вечная память защитнику!
Их жизни оборвались на войне
Жизнь военного из Киевской области Ильи Высоцкого оборвалась 28 января 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области. В Вооруженные Силы Украины он был мобилизован 25 августа 2025 года. У него остались жена, дочь и родные.
В Донецкой области погиб 24-летний защитник из Винницкой области Максим Годованюк. Он служил оператором беспилотных летательных аппаратов и погиб на фронте, не дожив до своего 25-летия.
После длительного лечения в больнице 28 января 2026 года умер Александр Граневич. Смерть наступила в результате ранений, которые он получил 24 декабря 2025 года. Военнослужащий проходил службу в зенитном ракетном дивизионе и выполнял задачи по противодействию вражеским беспилотникам.