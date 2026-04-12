Наче в рукавицях: чудернацькі котячі лапки не дають спокою користувачам мережі

Чи не найбільшу насолоду для власників мурчиків приносить замилування лапками своїх улюбленців. Звісно, це просто частинка тіла пухнастика, але хіба можна втриматися, коли вона така чудесна.

Чудернацькі лапки свого котика на ім'я Росвелл показали на сторінці Lindsey.

Актуально Місія нездійсненна: кіт хотів відкрити аерогриль, а натомість став зіркою мережі

Як виглядають лапи-рукавички в кота Росвелла?

Росвелл – зовсім не звичайний улюбленець, і його лапи точно нестандартні. На перший погляд це може бути непомітно, але варто придивитися – і стає зрозуміло, що головна "родзинка" цього котика саме в них.

На кадрах добре видно його кумедні великі лапки як зараз, так і в дитинстві, де він виглядає ще більш зворушливо.

Мурчикові лапки нагадують маленькі рукавички для випікання, які трохи завеликі для його тіла. У певні моменти Росвелл навіть виглядає так, ніби готовий "вийти на ринг", настільки впевнено він стоїть.

А кадри з кошеням лише додають шарму – крихітна версія з такими ж "рукавичками" виглядає неймовірно мило. Цікаво, що попри те, що Росвелл виріс, він усе ще поводиться як малюк.



У ParadePets пояснили, що причини таких великих лап можуть бути різними. Іноді це пов'язано з породою або генетикою, наприклад, із полідактилією. Мовиться про особливість, коли тваринки мають більше пальців, ніж зазвичай.

Також у кошенят часто буває період, коли лапи ростуть швидше за тіло, і з часом пропорції вирівнюються.

Наприклад, мейн-кун відомий своїми великими, пухнастими лапами та схильністю до полідактилії, але подібна особливість може траплятися у будь-якого кота.

Втім, у випадку Росвелла це вже не має значення – його "білі рукавички" роблять мурчика просто ідеальним улюбленцем.

Інші цікаві історії про улюбленців