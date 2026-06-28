Проект реализует общественная организация "Бородатая Котомамуля" при поддержке Royal Canin Foundation.

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Что известно о плане создания центра кототерапии?

Инициатором создания центра стал актер, волонтер и основатель общественной организации "Бородатая Котомамуля" Алексей Суровцев. С начала полномасштабного вторжения его команда эвакуировала с прифронтовых территорий сотни кошек и собак, обеспечивая им лечение, реабилитацию и поиск новых хозяев.

Именно во время работы со спасенными животными волонтеры заметили, что общение с кошками положительно влияет на эмоциональное состояние людей. Это и стало основой для создания нового терапевтического пространства.

Справка. Фелинотерапия – это метод анималотерапии, использующий взаимодействие с кошками для улучшения психоэмоционального и физического состояния человека. Общение с животными помогает снизить стресс и тревожность, а мурчание и тепло кошек могут способствовать расслаблению, облегчению боли и улучшению самочувствия. Этот метод применяют в качестве вспомогательного средства в психологической и медицинской реабилитации.

В центре будут работать психологи, а также около 150 спасенных кошек, которые комфортно чувствуют себя рядом с людьми. Для терапевтических занятий будут отбирать только тех животных, которые сами охотно контактируют с посетителями.



Взаимодействие с кошками помогает снизить стресс у людей / Unsplash

Программа центра предусматривает индивидуальные и групповые занятия, направленные на снижение уровня стресса, тревожности и эмоционального истощения. Ежемесячно центр сможет принимать более 100 человек, среди которых дети, ветераны, люди с инвалидностью и семьи, нуждающиеся в психологической поддержке.

Сейчас завершается строительство и идет подготовка к открытию. В будущем организаторы планируют распространить практику фелинотерапии и на другие регионы Украины.

Кстати, кошки давно стали важной частью японской культуры и экономической жизни. Их изображения часто можно увидеть на книгах, в витринах магазинов и на улицах городов. Настолько велика популярность кошек в Японии, что она даже получила отдельное название – котономика.