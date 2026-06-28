Проєкт реалізує ГО "Бородата Котомамуля" за підтримки Royal Canin Foundation.

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Що відомо про план центру кототерапії?

Ініціатором створення центру став актор, волонтер та засновник громадської організації "Бородата Котомамуля" Олексій Суровцев. Від початку повномасштабного вторгнення його команда евакуювала із прифронтових територій сотні котів і собак, забезпечуючи їм лікування, реабілітацію та пошук нових господарів.

Саме під час роботи з врятованими тваринами волонтери помітили, що спілкування з котами позитивно впливає на емоційний стан людей. Це й стало основою для створення нового терапевтичного простору.

Довідка. Фелінотерапія – це метод анімалотерапії, що використовує взаємодію з котами для покращення психоемоційного та фізичного стану людини. Спілкування з тваринами допомагає зменшити стрес і тривожність, а муркотіння та тепло котів можуть сприяти розслабленню, зниженню болю й покращенню самопочуття. Цей метод застосовують як допоміжний засіб у психологічній та медичній реабілітації.

У центрі працюватимуть психологи, а також близько 150 врятованих котів, які комфортно почуваються поруч із людьми. Для терапевтичних занять відбиратимуть лише тих тварин, які самі охоче контактують із відвідувачами.



Взаємодія з котами допомагає знизити стрес у людей / Unsplash

Програма центру передбачає індивідуальні та групові заняття, спрямовані на зниження рівня стресу, тривожності та емоційного виснаження. Щомісяця заклад зможе приймати понад 100 людей, серед яких діти, ветерани, люди з інвалідністю та родини, які потребують психологічної підтримки.

Наразі триває завершення будівництва та підготовка до відкриття. У майбутньому організатори планують поширити практику фелінотерапії й на інші регіони України.

До речі, коти давно стали важливою частиною японської культури та економічного життя. Їхні образи часто можна побачити на книгах, у вітринах магазинів і на вулицях міст. Настільки велика популярність котів у Японії навіть отримала окрему назву – котономіка.