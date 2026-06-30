Ветеринары Pet MD объяснили, где птица будет чувствовать себя в наибольшей безопасности и каких мест в доме следует избегать.

Смотрите также "Осторожно, это заразно": песенка милого попугая о крыльях застрянет у вас в голове на целый день

Где поставить клетку с попугаем?

Попугаи – социальные птицы, однако в то же время в природе они остаются добычей для хищников. Именно поэтому им нужно место, где они могут наблюдать за людьми, но при этом чувствовать себя в безопасности.

Специалисты рекомендуют ставить клетку в комнате, где семья проводит много времени, например, в гостиной или рабочем кабинете. Так попугай не будет чувствовать себя изолированным, но и не окажется в центре постоянного шума. Ветеринары советуют соблюдать несколько простых правил.

У стены или в углу комнаты

Если хотя бы одна сторона клетки примыкает к стене, птица чувствует себя гораздо спокойнее. Полностью открытая со всех сторон клетка может вызвать у попугая ощущение опасности.

На уровне глаз человека

Клетку не стоит ставить на пол. Оптимально, когда попугай находится примерно на уровне груди или глаз хозяина. Так птица чувствует себя увереннее и охотнее взаимодействует с людьми.

В хорошо освещенном месте

Попугаям нужен естественный свет, но прямые солнечные лучи могут привести к перегреву. Поэтому клетку лучше размещать недалеко от окна, но так, чтобы солнце не светило на нее в течение всего дня.

Самым опасным местом для попугая ветеринары называют кухню. Во время приготовления пищи образуются дым, пар и различные испарения. Особую опасность представляет перегретая антипригарная посуда с покрытием PTFE (тефлон): токсичные газы могут быть смертельны для птиц даже в небольших концентрациях.

Также не рекомендуется ставить клетку:

возле открытых окон;

рядом с дверями, где часто возникают сквозняки;

возле кондиционеров или обогревателей;

рядом с телевизором или мощными колонками;

в ванной комнате или гараже.

Что еще стоит учесть?

Специалисты отмечают, что попугаям требуется около 10–12 часов полноценного сна каждую ночь. Поэтому вечером клетку желательно перенести в тихое затемненное место или накрывать специальной тканью, если это не вызывает у птицы стресса.

Кроме того, попугай должен ежедневно иметь возможность выходить из клетки для полетов и активности в безопасном помещении. Даже самая большая клетка не способна полностью заменить двигательную активность, необходимую для здоровья птицы.