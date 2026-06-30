Ветеринари Pet MD пояснили, де птах почуватиметься найбезпечніше та яких місць у будинку потрібно уникати.

Дивіться також "Обережно, це заразне": пісенька милого папуги про крила засяде у вашій голові на цілий день

Де поставити клітку з папугою?

Папуги є соціальними птахами, однак водночас вони залишаються здобиччю для хижаків у природі. Саме тому вони потребують місця, де можуть спостерігати за людьми, але водночас почуватися захищеними.

Фахівці рекомендують ставити клітку у кімнаті, де родина проводить багато часу, наприклад у вітальні або робочому кабінеті. Так папуга не почуватиметься ізольованим, але й не перебуватиме у центрі постійного шуму. Ветеринари радять дотримуватися кількох простих правил.

Біля стіни або в кутку кімнати

Якщо хоча б одна сторона клітки прилягає до стіни, птах почувається значно спокійніше. Повністю відкрита з усіх боків клітка може викликати у папуги відчуття небезпеки.

На рівні очей людини

Клітку не варто ставити на підлогу. Оптимально, коли папуга перебуває приблизно на рівні грудей або очей господаря. Так птах почувається впевненіше й охочіше взаємодіє з людьми.

У добре освітленому місці

Папугам потрібне природне світло, але прямі сонячні промені можуть призвести до перегріву. Тому клітку краще розміщувати неподалік від вікна, але так, щоб сонце не світило на неї протягом усього дня.

Найнебезпечнішим місцем для папуги ветеринари називають кухню. Під час приготування їжі утворюються дим, пара та різноманітні випари. Особливу небезпеку становить перегрітий антипригарний посуд із покриттям PTFE (тефлон): токсичні гази можуть бути смертельними для птахів навіть у невеликих концентраціях.

Також не рекомендується ставити клітку:

біля відкритих вікон;

поруч із дверима, де часто виникають протяги;

біля кондиціонерів або обігрівачів;

поряд із телевізором чи потужними колонками;

у ванній кімнаті або гаражі.

Що ще варто врахувати?

Фахівці наголошують, що папуги потребують близько 10 – 12 годин повноцінного сну щоночі. Тому ввечері клітку бажано перенести у тихе затемнене місце або накривати спеціальною тканиною, якщо це не створює для птаха стресу.

Крім того, папуга повинен щодня мати можливість залишати клітку для польотів та активності у безпечному приміщенні. Навіть найбільша клітка не здатна повністю замінити рухову активність, яка необхідна для здоров'я птаха.