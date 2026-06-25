Именно по этой причине результаты многочисленных исследований часто не совпадали друг с другом, ведь учёные использовали разные методики оценки. Чтобы устранить эту неопределенность, исследователи из Университета Бари Альдо Моро в Италии создали новую стандартизированную систему тестирования, которую назвали "Эдинбургским инвентарем". Название является своеобразной отсылкой к известному Эдинбургскому опроснику, который используется для определения ведущей руки у людей.

Интересно : В Японии появилось новое явление "котономика": что это значит и как страна зарабатывает на этом миллиарды

Что известно об исследовании?

В отличие от теста для людей, новая методика основана не на ответах, а на выполнении 4 практических упражнений. Собакам предлагали:

держать игрушку;

доставать лапой еду из-под мебели;

спускаться по небольшой лестнице;

спускаться с платформы во время движения.

Каждое задание повторяли несколько раз, после чего оценивали не только то, какую лапу животное использовало чаще, но и насколько сильно было выражено это предпочтение. В исследовании приняли участие 47 домашних собак, однако для итогового анализа использовали данные 43 животных, которые выполнили достаточное количество тестов.

Полученные результаты показали значительное разнообразие. Около 20 % собак одинаково активно пользовались обеими лапами. Таким образом, их можно считать амбидекстрами.

Примерно треть участников продемонстрировала четкое доминирование левой или правой лапы. У остальных же наблюдалась лишь незначительная склонность к одной стороне без выраженного преимущества.

В целом исследователи зафиксировали легкую тенденцию к использованию левой лапы, особенно среди самцов. В то же время никакой закономерности, схожей с человеческой праворукостью, когда около 90% людей отдают предпочтение правой руке, у собак не обнаружили.

Как объясняет ветеринарный физиолог Марчелло Синишалки, понятие латеральности включает два ключевых показателя. Первый определяет направление предпочтения — левая, правая или отсутствие доминирования. Второй характеризует её интенсивность, то есть насколько сильно животное отдаёт предпочтение одной лапе.

Это важно, поскольку есть данные, что оба параметра влияют на физиологию, иммунный ответ и поведение собак,

– отметил он.



Определение доминирующей лапы собаки может дать важную информацию о ее поведении / Unsplash

Интересным оказалось ещё одно исследование. Эксперты из Университета Керролла в США проанализировали данные 600 студентов, чтобы выяснить, связаны ли предпочтения в отношении домашних животных с уровнем интеллекта. Большинство участников назвали себя любителями собак, тогда как сторонников кошек было значительно меньше.

Результаты показали, что люди, предпочитающие кошек, в среднем немного лучше справлялись с задачами на логическое мышление и интеллектуальный анализ. Ученые предполагают, что любители кошек чаще обладают аналитическим складом ума, склонностью к абстрактному мышлению, творчеству и независимости во взглядах.