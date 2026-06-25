Саме через це результати численних досліджень часто не збігалися між собою, адже вчені використовували різні методики оцінювання. Щоб усунути цю невизначеність, дослідники з Університету Барі Альдо Моро в Італії створили нову стандартизовану систему тестування, яку назвали "Dogінбурзьким інвентарем". Назва є своєрідною відсилкою до відомого Единбурзького опитувальника, який використовується для визначення провідної руки у людей.

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Що відомо про дослідження?

На відміну від людського тесту, нова методика базується не на відповідях, а на виконанні 4 практичних вправ. Собакам пропонували:

утримувати іграшку;

діставати лапою їжу з-під меблів;

спускатися невеликими сходами;

сходити з платформи під час руху.

Кожне завдання повторювали кілька разів, після чого оцінювали не лише те, яку лапу тварина використовувала частіше, а й наскільки сильно була виражена ця перевага. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак, проте для підсумкового аналізу використали дані 43 тварин, які виконали достатню кількість тестів.

Отримані результати показали значну різноманітність. Близько 20% собак однаково активно користувалися обома лапами. Так, їх можна вважати амбідекстерами.

Приблизно третина учасників продемонструвала чітке домінування лівої або правої лапи. Інші ж мали лише незначну схильність до одного боку без вираженої переваги.

Загалом дослідники зафіксували легку тенденцію до використання лівої лапи, особливо серед самців. Водночас жодної закономірності, схожої на людську праворукість, коли близько 90% людей віддають перевагу правій руці, у собак не виявляли.

Як пояснює ветеринарний фізіолог Марчелло Сінішалькі, поняття латеральності включає два ключові показники. Перший визначає напрямок переваги – ліва, права або відсутність домінування. Другий характеризує її інтенсивність, тобто наскільки сильно тварина віддає перевагу одній лапі.

Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак,

– зауважив він.



Визначення домінантної лапи собаки може надати важливу інформацію про його поведінку / Unsplash

Цікавим видалося ще одне дослідження. Експерти з Університету Керролла у США проаналізували дані 600 студентів, щоб з'ясувати, чи пов'язані вподобання щодо домашніх тварин із рівнем інтелекту. Більшість учасників назвали себе любителями собак, тоді як прихильників котів було значно менше.

Результати показали, що люди, які віддають перевагу котам, у середньому трохи краще справлялися із завданнями на логічне мислення та інтелектуальний аналіз. Науковці припускають, що любителі котів частіше мають аналітичний склад розуму, схильність до абстрактного мислення, творчості та незалежності у поглядах.