Трогательным видео поделились на странице mderenko в TikTok.

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Как мужчина отреагировал на появление четвероногого питомца?

Видеоролик с находкой набрал сотни тысяч просмотров за несколько дней и тронул сеть эмоциональной реакцией господина Ивана.

Сначала он осторожно снимает доски, под которыми спряталась новоиспеченная четвероногая мама. Мужчина сначала притворно "ругается" на собаку за то, что она привела новорожденных щенков под дощатый настил. Очевидно, он понимает, что материнский инстинкт побудил животных позаботиться о потомстве и обеспечить им надлежащее укрытие.

Однако уже через несколько секунд видео становится ясно, что с таким хозяином щенки будут в безопасности. Господин Иван осторожно достает одного за другим троих крошечных щенков, призывая и их маму, чтобы та вылезла из-под досок.

Мужчина нежно забирает щенков к себе на грудь и начинает обнимать и целовать малышей. Господин Иван не сдерживает эмоций и по-детски искренне радуется пушистикам.

"Смотрите, Боже, какое крошечное!

– восклицает он.

Эмоциональная реакция на найденных щенков: смотрите видео

В комментариях люди признавались, что радуются вместе с мужчиной и не могут сдержать эмоций. Они были в восторге от реакции Ивана, а некоторые даже сравнивали, будто он радуется не щенкам, а внукам.

Кстати, в одном из следующих видео мужчина рассказал, что все трое щенков – мальчики.

Какой добрый человек, полная душа счастья,

– писали в комментариях.

Напомним также ещё об одной милой истории спасения. Собака Ромашка, которую эвакуировали из прифронтовой Дружковки в начале мая, нашла новый дом в Ирландии. Новые владельцы приехали за ней во Львов, где животное находилось под наблюдением ветеринаров.

В фонде "12 Стражей" сообщили, что семью тщательно проверили и получили положительные рекомендации. Волонтеры также поблагодарили всех, кто следил за историей Ромашки и помогал распространять информацию о ней.