Зворушливим відео поділилися на сторінці mderenko в TikTok.

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Як чоловік відреагував на чотирилапе поповнення?

Відеоролик зі знахідкою зібрав сотні тисяч переглядів за декілька днів і розчулив мережу через емоційну реакцію пана Івана.

Спершу він обережно знімає дошки, під якими заховалася новоспечена чотирилапа мама. Чоловік спершу награно нібито "свариться" на собаку через те, що вона привела новонароджених цуценят під дошковим покриттям. Вочевидь, він розуміє, що материнський інстинкт спонукав тварин подбати про потомство й забезпечити їм належне укриття.

Проте вже з наступних секунд відео стає зрозуміло, що з таким господарем щенята будуть у безпеці. Пан Іван обережно дістає одне за одним троє крихітних цуциків, закликаючи і їхню маму, щоб та вилазила з-під дощок.

Чоловік ніжно забирає щенят собі за пазуху й береться обіймати й заціловувати малюків. Пан Іван не стримує емоцій і по-дитячому щиро радіє пухнастикам.

Дивіться, Боже, яке малесеньке!

– вигукує він.

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У коментарях люди зізнавалися, що тішаться разом із чоловіком і не можуть стримати емоцій. Вони закоплювалися від реакції пана Івана, а дехто навіть порівнював, ніби він радіє не цуценятам, а внукам.

До речі, в одному з наступних відео чоловік розповів, що всі троє зі щенят – хлопчики.

Який добрий чоловік, повна пазуха щастя,

– написали в коментарях.

Нагадаємо також ще про одну милу історію порятунку. Собака Ромашка, яку евакуювали з прифронтової Дружківки на початку травня, знайшла новий дім в Ірландії. Нові власники приїхали за нею до Львова, де тварина перебувала під наглядом ветеринарів.

У фонді "12 Вартових" повідомили, що родину ретельно перевірили та отримали позитивні рекомендації. Волонтери також подякували всім, хто підтримував історію Ромашки та допомагав поширювати інформацію про неї.