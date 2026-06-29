Шерсть является важной частью естественной системы терморегуляции собаки и защищает её не только от холода, но и от летней жары. Об этом пишет American Kennel Club.

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Стоит ли стричь собаку?

В отличие от людей, собаки почти не охлаждают организм посредством потоотделения. Основной механизм терморегуляции у них — учащенное дыхание. В то же время шерсть выполняет роль естественного барьера между кожей и окружающей средой.

Особенно это касается пород с двойной шерстью. Она состоит из густого подшерстка и более длинных защитных волосков. Подшёрсток удерживает прослойку воздуха, которая помогает снизить воздействие высокой температуры, а верхний слой защищает кожу от ультрафиолетового излучения, насекомых и механических повреждений.

К породам с двойной шерстью относятся, в частности:

сибирские хаски,

золотистые ретриверы,

немецкие овчарки,

лабрадоры,

бордер-колли,

самоеды,

шпицы и многие другие.

Интуитивно кажется, что без густой шерсти животному станет прохладнее. На самом деле после полного бритья кожа начинает быстрее нагреваться под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, собака теряет естественный изолирующий слой, который помогает поддерживать стабильную температуру тела. Именно поэтому ветеринарные эксперты предупреждают, что полное бритье не помогает эффективнее охлаждать организм, а в отдельных случаях даже повышает риск перегрева.

Помимо возможного перегрева, короткая стрижка может вызвать ряд других проблем. После удаления шерсти значительно возрастает риск солнечных ожогов, ведь кожа остается без естественной защиты. Также она становится более уязвимой к укусам насекомых, раздражению растениями и механическим повреждениям.

Специалисты также отмечают, что у собак с двойной шерстью после стрижки она может отрастать неравномерно. Иногда подшёрсток растёт быстрее, чем остевой волос, из-за чего шерсть теряет правильную структуру, хуже выполняет защитные функции и может выглядеть взъерошенной.

Есть ли исключения?

Не всем собакам категорически противопоказана короткая стрижка. Некоторые породы, у которых шерсть, а не двойной покров, например пудели или мальтийские болонки, могут нуждаться в регулярной профессиональной стрижке.

Однако даже в таких случаях ветеринары не рекомендуют брить животное полностью до кожи. Оставленный слой шерсти помогает защитить его от солнца.

Если шерсть сильно свалилась и образовались колтуны, ветеринар или профессиональный грумер может порекомендовать более короткую стрижку в качестве лечебной меры.