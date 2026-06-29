Шерсть є важливою частиною природної системи терморегуляції собаки та захищає його не лише від холоду, а й від літньої спеки. Про це пише American Kennel Club.

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Чи варто стригти собаку?

На відміну від людей, собаки майже не охолоджують організм через потовиділення. Основний механізм терморегуляції у них – прискорене дихання. Водночас шерсть виконує роль природного бар'єра між шкірою та навколишнім середовищем.

Особливо це стосується порід із подвійною шерстю. Вона складається з густого підшерстка та довших захисних волосків. Підшерсток утримує прошарок повітря, який допомагає зменшити вплив високої температури, а верхній шар захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання, комах та механічних ушкоджень.

До порід із подвійною шерстю належать, зокрема:

сибірські хаскі,

золотисті ретривери,

німецькі вівчарки,

лабрадори,

бордер-колі,

самоїди,

шпіци та багато інших.

Інтуїтивно здається, що без густої шерсті тварині стане прохолодніше. Насправді після повного гоління шкіра починає швидше нагріватися під прямими сонячними променями.

Крім того, собака втрачає природний ізоляційний шар, який допомагає підтримувати стабільну температуру тіла. Саме тому ветеринарні експерти попереджають, що повне гоління не допомагає ефективніше охолоджувати організм, а в окремих випадках навіть підвищує ризик перегріву.

Окрім можливого перегріву, коротка стрижка може спричинити низку інших проблем. Після видалення шерсті значно зростає ризик сонячних опіків, адже шкіра залишається без природного захисту. Також вона стає більш вразливою до укусів комах, подразнення рослинами та механічних пошкоджень.

Фахівці також зазначають, що у собак із подвійною шерстю після гоління вона може відростати нерівномірно. Іноді підшерсток росте швидше за остеве волосся, через що шерсть втрачає правильну структуру, гірше виконує захисні функції та може виглядати скуйовдженою.

Чи є винятки?

Не всім собакам категорично протипоказана коротка стрижка. Деякі породи, які мають волосся, а не подвійну шерсть, наприклад пуделі або мальтійські болонки, можуть потребувати регулярного професійного підстригання.

Проте навіть у таких випадках ветеринари не рекомендують голити тварину повністю до шкіри. Залишений шар шерсті допомагає захистити її від сонця.

Якщо шерсть сильно звалялася та утворилися ковтуни, ветеринар або професійний грумер може рекомендувати коротшу стрижку як лікувальний захід.