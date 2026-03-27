Эксперты Purina объяснили, как правильно действовать и каких ошибок следует избегать.

Смотрите также Большинство владельцев ошибаются: где категорически нельзя ставить лоток для кота

Как вывести запах кошачьей мочи?

Запах кошачьей мочи считается одним из самых сложных для выведения, ведь он содержит аммиак и мочевую кислоту, которые глубоко проникают в ткани и поверхности. Именно эти вещества делают запах резким и устойчивым, а также способствуют его повторному появлению даже после уборки.

Специалисты отмечают: действовать нужно сразу после появления пятна. Чем дольше моча остается на поверхности, тем сильнее она впитывается и тем сложнее ее полностью устранить.

Первый шаг – максимально убрать влагу. Для этого советуют использовать бумажные полотенца, соль или наполнитель для кошачьего туалета, которые хорошо впитывают жидкость.

После этого поверхность нужно обработать специальными или домашними средствами. Среди самых эффективных – раствор уксуса с водой, который нейтрализует аммиак, а также смесь соды и перекиси водорода, что помогает убрать запах из тканей и ковров.

Отдельно эксперты советуют обратить внимание на ферментные средства. Они не маскируют запах, а расщепляют кристаллы мочевой кислоты, что позволяет полностью устранить источник неприятного аромата.

Какие ошибки совершают владельцы при выведении этого запаха?

В то же время существует ряд ошибок, которые могут только усугубить ситуацию. В частности, как пишет "ТСН", не рекомендуется использовать средства с хлором или аммиаком – они могут усилить запах и даже спровоцировать кота повторно метить место.

Также не стоит применять горячую воду или пар. Высокая температура "закрепляет" мочевую кислоту в материале, из-за чего запах становится еще более стойким. Еще одна распространенная ошибка – маскировка запаха освежителями воздуха. Они лишь временно скрывают проблему, но не устраняют ее причину.

Специалисты также советуют обратить внимание на поведение животного. Игнорирование лотка может быть сигналом о стрессе, проблемах со здоровьем или недостаточной чистоте самого туалета.

Почему кот ходит мимо лотка?

Как отмечает Cats.com, коты обычно не мочатся мимо лотка без причины. В частности, такое поведение почти всегда сигнализирует о проблеме. Чаще всего это может быть связано со здоровьем, например, с заболеваниями мочевыводящих путей, которые вызывают боль и дискомфорт во время мочеиспускания.

Еще одной распространенной причиной является стресс или изменения в среде: переезд, новые люди или животные, ремонт или даже изменение привычного режима могут повлиять на поведение любимца. Коты также очень требовательны к своему туалету, поэтому им может не нравиться сам лоток, его расположение или наполнитель. Если лоток грязный, неудобный или стоит в шумном месте, животное может искать альтернативу.

В многокошачьих домах причиной могут быть конфликты между животными. Например, когда один кот не пускает другого к лотку.

Также коты могут метить территорию, оставляя небольшие порции мочи на различных поверхностях – это естественное поведение, особенно для некастрированных животных.

Кроме того, четырехлапого нужно целенаправленно приучать к лотку с детства, ведь самостоятельно он не научится правильно пользоваться туалетом без участия человека.