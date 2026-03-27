Експерти Purina пояснили, як правильно діяти та яких помилок варто уникати.

Як вивести запах котячої сечі?

Запах котячої сечі вважається одним із найскладніших для виведення, адже він містить аміак і сечову кислоту, які глибоко проникають у тканини та поверхні. Саме ці речовини роблять запах різким і стійким, а також сприяють його повторній появі навіть після прибирання.

Фахівці наголошують: діяти потрібно одразу після появи плями. Чим довше сеча залишається на поверхні, тим сильніше вона вбирається і тим складніше її повністю усунути.

Перший крок – максимально прибрати вологу. Для цього радять використовувати паперові рушники, сіль або наповнювач для котячого туалету, які добре вбирають рідину.

Після цього поверхню потрібно обробити спеціальними або домашніми засобами. Серед найефективніших – розчин оцту з водою, який нейтралізує аміак, а також суміш соди й перекису водню, що допомагає прибрати запах із тканин і килимів.

Окремо експерти радять звернути увагу на ферментні засоби. Вони не маскують запах, а розщеплюють кристали сечової кислоти, що дозволяє повністю усунути джерело неприємного аромату.

Які помилки роблять власники при виведенні цього запаху?

Водночас існує низка помилок, які можуть лише погіршити ситуацію. Зокрема, як пише "ТСН", не рекомендується використовувати засоби з хлором або аміаком – вони можуть посилити запах і навіть спровокувати кота повторно мітити місце.

Також не варто застосовувати гарячу воду або пару. Висока температура "закріплює" сечову кислоту в матеріалі, через що запах стає ще стійкішим. Ще одна поширена помилка – маскування запаху освіжувачами повітря. Вони лише тимчасово приховують проблему, але не усувають її причину.

Фахівці також радять звернути увагу на поведінку тварини. Ігнорування лотка може бути сигналом про стрес, проблеми зі здоров’ям або недостатню чистоту самого туалету.

Чому кіт ходить повз лоток?

Як зазначає Cats.com, коти зазвичай не мочаться повз лоток без причини. Зокрема, така поведінка майже завжди сигналізує про проблему. Найчастіше це може бути пов’язано зі здоров’ям, наприклад, із захворюваннями сечовивідних шляхів, які викликають біль і дискомфорт під час сечовипускання.

Ще однією поширеною причиною є стрес або зміни в середовищі: переїзд, нові люди чи тварини, ремонт або навіть зміна звичного режиму можуть вплинути на поведінку улюбленця. Коти також дуже вибагливі до свого туалету, тому їм може не подобатися сам лоток, його розташування або наповнювач. Якщо лоток брудний, незручний чи стоїть у шумному місці, тварина може шукати альтернативу.

У багатокотячих домівках причиною можуть бути конфлікти між тваринами. Наприклад, коли один кіт не пускає іншого до лотка.

Також коти можуть мітити територію, залишаючи невеликі порції сечі на різних поверхнях – це природна поведінка, особливо для некастрованих тварин.

Крім того, чотирилапого потрібно цілеспрямовано привчати до лотка змалку, адже самостійно він не навчиться правильно користуватися туалетом без участі людини.