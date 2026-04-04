Подробнее об этом написали в The Business Times со ссылкой на данные Кинологического клуба Великобритании.

Что известно об угрозе исчезновения староанглийской овчарки?

Организация, которая является ведущей в стране в вопросах здоровья, благосостояния и дрессировки собак, зафиксировала стабильное сокращение численности этой породы еще с конца 1970-х годов, когда она была на пике популярности.

По официальным данным, в 2020 году зарегистрировали только 227 щенков староанглийской овчарки. Отмечается, что это самый низкий показатель за последние шесть десятилетий. Порода, которую легко узнать по густой взъерошенной шерстью, сейчас переживает значительный спад интереса среди владельцев.

Кстати, как передает Mirror, эта порода едва ли не неотделимо ассоциировалась с брендом красок Dulux. Некоторое время многие люди начали называть пушистых серо-белых овчарок просто "собаками Dulux".



По словам креативного директора и эксперта по цвету бренда, идея рекламной кампании краски появилась совершенно случайно: режиссер рекламы 1961 года решил использовать неожиданное появление большого, энергичного пса на площадке. В результате обычная история о ремонте превратилась в настоящий рекламный шедевр.



Староанглийская овчарка была лицом красок Delux / Скриншот рекламы

Ранее, с 2009 года, эти собаки находились в списке "под наблюдением", куда включают породы с количеством регистраций от 300 до 450 щенков в год.

Однако после очередного падения – почти на 28% за год – их официально перевели в категорию "уязвимых местных пород". В этот перечень входят британские и ирландские породы, численность которых опустилась ниже 300 регистраций ежегодно, что создает реальный риск их исчезновения.

В Кинологическом клубе объясняют такую тенденцию изменениями в образе жизни людей, а также сложностью ухода за этими собаками.



Староанглийская овчарка / Иллюстративное фото из сети

По словам представителя клуба Билла Ламберта, эта порода имеет историческую ценность и узнаваемый образ, но в последние годы ее все реже можно увидеть на улицах, что вызывает беспокойство.

Он отметил, что такие собаки требуют значительного ухода за шерстью, регулярной физической активности и не очень подходят для жизни в небольших квартирах. В то же время они преданные, уравновешенные и могут стать прекрасными семейными любимцами при правильных условиях.

Интересно! Сейчас в списке "уязвимых местных пород" Кинологического клуба насчитывается 32 породы, еще семь находятся в категории "под наблюдением".

