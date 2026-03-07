"Брали вівчарку, а виросла такса": у мережі поділилися кумедними історіями зростання улюбленців

Часом зовнішність може бути оманливою. У цьому переконалися власники чотирилапих, які забирали додому милих щенят певної породи чи принаймні очікували на визначений розмір улюбленця. Проте пухнастики полюбляють робити господарям сюрпризи й виростати дещо іншими, аніж прогнозувалося на початку.

У Threads активно обговорюють подібні історії. Користувачі розповідають, що попри неочікувані трансформації чотирилапих, їхнє спільне життя зовсім не позбавлене радощів.

Як улюбленці обхитрували своїх власників і повиростали зовсім іншими, ніж очікувалося?

Один з користувачів мережі під ніком obertynskyialeks поділився власним досвідом купівлі чотирилапого на OLX. Чоловік думав, що придбав бельгійську вівчарку. Однак песик думав інакше, хоч цуциком він і виглядав доволі серйозним, та стати вівчаркою йому не судилося.

Яким був пес у дитинстві, яким він мав вирости та ким став насправді: дивіться серію фото



Ця розповідь відгукнулася багатьом іншим власникам. Допис зібрав понад 10 тисяч уподобань, а також сотні коментарів. Люди взялися ділитися й своїм досвідом виховання улюбленців.

Зокрема e.papirovska розповіла, що свого пухнастика взяла з рук волонтерів, які переконували, що собака буде невеличкою, усього 7 – 8 кілограмів. Втім, малюк виріс до 27 кілограмів.



Історія неочікуваного зростання улюбленця / Скриншот з мережі

Зі свого боку ket.bieliaieva показала свою "вівчарку", яка, судячи з фото, може легко поміститися в сумочку. Але це не заважає собаці залишатися в стилі й чарувати всіх своїм бойовим виглядом.