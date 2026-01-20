Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець ізольований як "особливо небезпечний"

Омбудсман 20 січня отримав "чергову тривожну звістку" від дружини Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків". Вона нещодавно змогла відвідати його у німецькому СІЗО та дізналася, що права її чоловіка як людини "суттєво порушуються".

Про це написав Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про перебування в СІЗО Сергія Кузнєцова?

Лубінець розповів, що з листопада Кузнєцов не зробив жодного телефонного дзвінка. І це при тому, що він отримав офіційний дозвіл суду.

За словами омбудсмана, адміністрація СІЗО "технічно" не організувала таку можливість.

Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішене з урахуванням його потреб,

– також розповів він.

Окрім того, Лубінець звернув увагу на те, що українця утримують у секції для "особливо небезпечних". Фактично він ізольований по 23 години на добу в одиночній камері.

Дружина може відвідувати його тільки раз на місяць. Жінка стверджує, що в інших секціях СІЗО подібного рівня ізоляції та тиску немає.

"Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини", – зазначив омбудсман.

Він готує офіційні листи з переліком порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій, вимагаючи терміново виправити ситуацію.

Лубінець також наполягатиме на особистому візиті до Сергія Кузнєцова з метою моніторингу.

Я хочу особисто перевірити умови тримання нашого громадянина, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права,

– наголосив він.

