Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець ізольований як "особливо небезпечний"
- Сергій Кузнєцов, підозрюваний у підриві "Північних потоків", утримується в ізоляції у німецькому СІЗО, де його права порушуються.
- Омбудсман Дмитро Лубінець готує офіційні звернення щодо умов утримання Кузнєцова та планує особисто перевірити умови його тримання.
Омбудсман 20 січня отримав "чергову тривожну звістку" від дружини Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків". Вона нещодавно змогла відвідати його у німецькому СІЗО та дізналася, що права її чоловіка як людини "суттєво порушуються".
Про це написав Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Верховний суд Німеччини визнав Україну винною в підривах "Північних потоків", – Der Spiegel
Що відомо про перебування в СІЗО Сергія Кузнєцова?
Лубінець розповів, що з листопада Кузнєцов не зробив жодного телефонного дзвінка. І це при тому, що він отримав офіційний дозвіл суду.
За словами омбудсмана, адміністрація СІЗО "технічно" не організувала таку можливість.
Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішене з урахуванням його потреб,
– також розповів він.
Окрім того, Лубінець звернув увагу на те, що українця утримують у секції для "особливо небезпечних". Фактично він ізольований по 23 години на добу в одиночній камері.
Дружина може відвідувати його тільки раз на місяць. Жінка стверджує, що в інших секціях СІЗО подібного рівня ізоляції та тиску немає.
"Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини", – зазначив омбудсман.
Він готує офіційні листи з переліком порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій, вимагаючи терміново виправити ситуацію.
Лубінець також наполягатиме на особистому візиті до Сергія Кузнєцова з метою моніторингу.
Я хочу особисто перевірити умови тримання нашого громадянина, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права,
– наголосив він.
Підрив "Північних потоків": що відомо?
Двогілковий трубопровід "Північний потік-1" проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини. Його загальна потужність понад 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Він був запущений у 2011 – 2012 роках. Паралельний трубопровід "Північний потік-2" мав транспортувати аналогічну кількість газу, але не був введений в експлуатацію, бо Росія вторглася в Україну.
- У вересні 2022 року на "Північних потоках" у шведській економічній зоні під Балтійським морем пролунали вибухи, згодом там виявили дірку розміром 8 метрів. Після цього й було перекрито ключовий маршрут постачання російського газу до Європи.
- Нібито координатора операції, колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення 49-річного Сергія Кузнєцова було заарештовано в Італії під час відпочинку з родиною у серпні 2025. А у вересні взяли під варту ще одного українця у Польщі, але в його екстрадиції до Німеччини відмовили і скасували арешт.
- А от Сергій Кузнєцов почав голодування через незадоволення умовами утримання та відсутністю відповідного харчування. У листопаді він перебував у критичному стані. Кузнєцов припинив голодувати, як тільки отримав гарантії щодо належного харчування.
- Наприкінці листопада українця передали Німеччині, де взяли його під варту.