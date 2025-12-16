Ворог його проґавив: боєць розкрив, чому підрив підводного човна є болючим для РФ
- Українські сили підірвали російський підводний човен "Варшавянка". Сталося це у Новоросійську.
- Це – серйозна втрата для ворога. Не дарма вони посилювали підводний флот у Чорному морі ще з анексії Криму.
Сили оборони України підірвали російський підводний човен "Варшавянка" у Новоросійську. Це – неприємна втрата для ворога. Не дарма вони розміщували такого типу субмарини в Чорному морі вже після анексії Криму.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що знищення "Варшавянки" – вагома втрата для ворога. Орієнтовна вартість цієї субмарини становить 400 – 500 мільйонів доларів.
До теми Дрони СБУ підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка": що про нього відомо
Чим особлива ця операція?
Як наголосив Мусієнко, Росія збільшувала присутність підводного флоту вже після анексії Криму. Ймовірно, все для того, аби збільшити кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі.
Сама "Варшавянка" – досить сучасний підводний човен, який вирізнявся своєю малопомітністю. Окупанти використовували його з початку повномасштабного вторгнення для ракетних ударів.
Це – серйозна втрата для ворога. Плюс нам вдалося зайти в гавань Новоросійська. Ворог має там багато засобів виявлення різних цілей. Але вони проґавили цей дрон. А наші спроможності зростають,
– сказав Мусієнко.
Знищення російського підводного човна: коротко
- Підводні човни СБУ 15 грудня підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка". Він зазнав критичних ушкоджень.
- Вартість однієї одиниці оцінюють у 500 мільйонів доларів. Також ці підводні човни поглинають звуки та є малопомітними для сонарів.
- Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив, чому ця операція Сил оборони України – це робота світового рівня. Провести таку операцію в Новоросійську надзвичайно складно.