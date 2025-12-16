Враг его прозевал: боец раскрыл, почему подрыв подводной лодки является болезненным для РФ
Силы обороны Украины взорвали российскую подводную лодку "Варшавянка" в Новороссийске. Это – неприятная потеря для врага. Не зря они размещали такого типа субмарины в Черном море уже после аннексии Крыма.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что уничтожение "Варшавянки" – весомая потеря для врага. Ориентировочная стоимость этой субмарины составляет 400 – 500 миллионов долларов.
Чем особенна эта операция?
Как отметил Мусиенко, Россия увеличивала присутствие подводного флота уже после аннексии Крыма. Вероятно, все для того, чтобы увеличить количество носителей ракет "Калибр" в Черном море.
Сама "Варшавянка" – достаточно современная подводная лодка, которая отличалась своей малозаметностью. Оккупанты использовали ее с начала полномасштабного вторжения для ракетных ударов.
Это – серьезная потеря для врага. Плюс нам удалось зайти в гавань Новороссийска. Враг имеет там много средств обнаружения различных целей. Но они прозевали этот дрон. А наши возможности растут,
– сказал Мусиенко.
Уничтожение российской подводной лодки: коротко
- Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил, почему эта операция Сил обороны Украины – это работа мирового уровня. Провести такую операцию в Новороссийске чрезвычайно сложно.