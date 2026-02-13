КНДР втратила у війні проти України тисячі військових
- У війні проти України загинуло або отримали поранення 6 тисяч північнокорейських військових, але КНДР продовжує відправляти своїх громадян на фронт.
- Північна Корея створила новий відділ з безпілотних літальних апаратів і прискорює зусилля зі створення системи для виробництва безпілотників.
У війні Росії проти України загинуло або отримали поранення 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Незважаючи на це, КНДР продовжує відправляти своїх громадян на фронт.
Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
Скільки військовослужбовців КНДР воюють проти України?
Розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що наразі близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців воюють на боці Москви в прифронтовому Курську. 10 тисяч – звичайні війська, 1 тисяча – інженерні.
Близько 1100 військових, які вже були на фронті та повернулись у грудні 2025 року, мають знову їхати воювати проти України.
Незважаючи на 6 тисяч втрат, північнокорейська армія досягла результатів у вигляді набуття сучасних бойових тактик на полі бою, а також модернізації своїх систем озброєння за технічної допомоги Росії,
– заявили в розвідці.
Агенство ще зазначило, що Північна Корея створила новий відділ з безпілотних літальних апаратів. Також вона прискорює зусилля зі створення системи, що зможе виробляти безпілотники.
Яку участь бере КНДР у війні проти України?
Росія залучає військових КНДР до війни проти України, використовуючи їх для артилерійських ударів, роботи з РСЗВ і безпілотниками. За даними ГУР, північнокорейські солдати також проводять аеророзвідку та коригують вогонь, водночас опановуючи сучасні дронові технології. У Курській області триває ротація контингенту, і від початку їхньої участі у війні до КНДР уже повернулися близько трьох тисяч військових.
Однак, сильні морози сповільнили постачання зброї з Північної Кореї до Росії, ускладнивши рух суден. Із 2023 року КНДР могла передати Москві від 6,5 до понад 8 мільйонів артилерійських снарядів. У січні лише одне російське судно зайшло до порту Расон для завантаження, ймовірно пов’язаного з експортом озброєння. За оцінками експертів, це могло бути підсанкційне судно Angara або Lady R – перший зафіксований захід із 21 грудня, що свідчить про тимчасове уповільнення військових перевезень.
До того ж у жовтні Північна Корея почала будівництво музею, присвяченого молодим солдатам, які загинули, воюючи на боці Росії проти України. Раніше цього місяця Кім Чен Ин відвідав будмайданчик у Пхеньяні та символічно кинув першу лопату землі під час висадження дерев. Він також високо оцінив скульптури, заявивши, що вони мають назавжди передати "легендарні подвиги та славне життя" загиблих військових.