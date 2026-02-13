КНДР втратила у війні проти України тисячі військових

У війні Росії проти України загинуло або отримали поранення 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Незважаючи на це, КНДР продовжує відправляти своїх громадян на фронт.

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Скільки військовослужбовців КНДР воюють проти України?

Розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що наразі близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців воюють на боці Москви в прифронтовому Курську. 10 тисяч – звичайні війська, 1 тисяча – інженерні.

Близько 1100 військових, які вже були на фронті та повернулись у грудні 2025 року, мають знову їхати воювати проти України.

Незважаючи на 6 тисяч втрат, північнокорейська армія досягла результатів у вигляді набуття сучасних бойових тактик на полі бою, а також модернізації своїх систем озброєння за технічної допомоги Росії,

– заявили в розвідці.

Агенство ще зазначило, що Північна Корея створила новий відділ з безпілотних літальних апаратів. Також вона прискорює зусилля зі створення системи, що зможе виробляти безпілотники.

Яку участь бере КНДР у війні проти України?