КНДР потеряла в войне против Украины тысячи военных
- В войне против Украины погибло или получили ранения 6 тысяч северокорейских военных, но КНДР продолжает отправлять своих граждан на фронт.
- Северная Корея создала новый отдел по беспилотным летательным аппаратам и ускоряет усилия по созданию системы для производства беспилотников.
В войне России против Украины погибло или получили ранения 6 тысяч северокорейских военнослужащих. Несмотря на это, КНДР продолжает отправлять своих граждан на фронт.
Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Читайте также Разрывание страны по живому или компромисс: что такое "корейский сценарий" завершения войны
Сколько военнослужащих КНДР воюют против Украины?
Разведывательная служба Южной Кореи заявила, что сейчас около 11 тысяч северокорейских военнослужащих воюют на стороне Москвы в прифронтовом Курске. 10 тысяч – обычные войска, 1 тысяча – инженерные.
Около 1100 военных, которые уже были на фронте и вернулись в декабре 2025 года, должны снова ехать воевать против Украины.
Несмотря на 6 тысяч потерь, северокорейская армия достигла результатов в виде приобретения современных боевых тактик на поле боя, а также модернизации своих систем вооружения при технической помощи России,
– заявили в разведке.
Агенство еще отметило, что Северная Корея создала новый отдел по беспилотным летательным аппаратам. Также она ускоряет усилия по созданию системы, что сможет производить беспилотники.
Какое участие принимает КНДР в войне против Украины?
Россия привлекает военных КНДР к войне против Украины, используя их для артиллерийских ударов, работы с РСЗО и беспилотниками. По данным ГУР, северокорейские солдаты также проводят аэроразведку и корректируют огонь, одновременно осваивая современные дроновые технологии. В Курской области продолжается ротация контингента, и с начала их участия в войне в КНДР уже вернулись около трех тысяч военных.
Однако, сильные морозы замедлили поставки оружия из Северной Кореи в Россию, усложнив движение судов. С 2023 года КНДР могла передать Москве от 6,5 до более 8 миллионов артиллерийских снарядов. В январе только одно российское судно зашло в порт Расон для загрузки, вероятно связанного с экспортом вооружения. По оценкам экспертов, это могло быть подсанкционное судно Angara или Lady R – первый зафиксированный заход с 21 декабря, что свидетельствует о временном замедлении военных перевозок.
К тому же в октябре Северная Корея начала строительство музея, посвященного молодым солдатам, погибшим, воюя на стороне России против Украины. Ранее в этом месяце Ким Чен Ын посетил стройплощадку в Пхеньяне и символически бросил первую лопату земли во время высадки деревьев. Он также высоко оценил скульптуры, заявив, что они должны навсегда передать "легендарные подвиги и славную жизнь" погибших военных.