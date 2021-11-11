Платформа не для ухвалення рішень, – журналіст про те, чи вплине ООН на міграційну кризу

11 листопада 2021 , 16:19
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Джерело:

24 канал

Рада безпеки ООН проведе екстерне засідання через міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі. Однак проблема в тому, що наразі вона є платформою виключно для міркування, але не для ухвалення рішень.

Про це розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич в ефірі 24 каналу. Якщо на засіданні й ухвалять якісь рішення, то це ще не означає, що їх будуть дотримуватися. 

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За словами Міцкевича, причиною є те, що членами Радбезу ООН є Росія та Китай. Вони блокують майже усі конструктивні рішення, які там ухвалюють. 

Тому, на жаль, зараз ООН є платформою виключно для міркувань, але не для ухвалення рішень, які на щось впливатимуть,
– наголосив журналіст. 

Він також додав, що тепер варто стежити за тим, як європейські країни розв'язуватимуть міграційну кризу й наскільки вони будуть готові тиснути на Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, які, без сумніву, до неї причетні. 

Зверніть увагу! В ООН переконані, що питання міграції та біженців треба розв'язувати відповідно до гуманітарних принципів та міжнародного права.

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Мігранти на кордоні Білорусі: що відомо

  • З Білорусі до кордону з Польщею 8 листопада вирушила колона мігрантів. Деяким з них згодом таки вдалося прорвалися на територію країни й втекти. Однак згодом людей затримали. 
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко спровокував політичну кризу на польсько-білоруському кордоні для дестабілізації ситуації у ЄС. Водночас прем'єр-міністр Латвії назвав ситуацію з мігрантами "гібридною атакою на увесь Євросоюз".
  • У німецькому Бундестазі запропонували відкрити контрольований шлях для мігрантів з Білорусі до Польщі, залучивши до цього Україну. У відповідь на це Олексій Данілов порекомендував німецьким соціал-демократам розмістити мігрантів з Білорусі у себе вдома.
  • Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що український кордон додатково охоронятимуть 8 500 військових.
Автор: Тетяна Кійовська