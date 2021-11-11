Платформа не для принятия решений, – журналист о том, повлияет ли ООН на миграционный кризис
Источник:24 канал
Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. Однако проблема в том, что сейчас он является платформой исключительно для рассуждения, но не для принятия решений.
Об этом рассказал белорусский журналист Змицер Мицкевич в эфире 24 канала. Если на заседании и примут какие-то решения, то это еще не значит, что их будут соблюдать.
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По словам Мицкевича, причиной является то, что членами Совбеза ООН являются Россия и Китай. Они блокируют почти все конструктивные решения, которые там принимают.
Поэтому, к сожалению, сейчас ООН является платформой исключительно для рассуждений, но не для принятия решений, которые на что-то будут влиять,
– подчеркнул журналист.
Он также добавил, что теперь стоит следить за тем, как европейские страны будут решать миграционный кризис и насколько они будут готовы давить на Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые, без сомнения, к ней причастны.Обратите внимание! В ООН убеждены, что вопрос миграции и беженцев надо решать в соответствии с гуманитарными принципами и международного права.
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