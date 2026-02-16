Місцями знову вдарять сильні морози і піде сніг: погода на 17 лютого

Вівторок, 17 лютого, в Україні подекуди буде морозним та сніжним. На небі цього дня буде хмарно з проясненнями.

Про це пише Укргідрометцентр.

Дивіться також Україну накрила потужна негода: в яких областях снігопади, а де масові підтоплення

Якою буде погода 17 лютого?

Синоптики прогнозують вночі 17 лютого в Криму, а вдень у південній та південно-східній частинах сніг та дощ.

Місцями буде ожеледь.

На решті території України істотних опадів не очікується.

Вітер цього дня буде переважно східний, 5 – 10 метрів за секунду.

На дорогах країни, крім сходу та південного сходу, ожеледиця,

– попереджають синоптики.

Нічна температура буде -6 – -11, денна 0 – -5.

Найхолодніше буде у північних областях, де вночі прогнозують -14 – -19, а вдень -5 – -10.

Дещо тепліше, ніж на решті території, буде на Закарпатті, півдні та південному сході країни: там вночі стовпчики термометрів показуватимуть -1 – -6, а вдень – 0 – -3.

Найтеплішим вівторок буде у Криму – до +7.

Погода в обласних центрах

Київ -9...-7

Ужгород +1…+3

Львів -3...-1

Івано-Франківськ -3...-1

Тернопіль -3...-1

Чернівці -3...-1

Хмельницький -5...-3

Луцьк -3...-1

Рівне -5...-3

Житомир -8...-6

Вінниця -5...-3

Одеса +1…+3

Миколаїв +1…+3

Херсон +1…+3

Сімферополь +4...+6

Кропивницький -3...-1

Черкаси -5...-3

Чернігів -10...-8

Суми -8…-6

Полтава -3...-1

Дніпро +1…+3

Запоріжжя +1…+3

Донецьк 0…-2

Луганськ -4…-2

Харків -3…-1

Прогноз погоди в Україні на 17 лютого / Укргідрометцентр

Погода в Україні: останні новини