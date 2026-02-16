Місцями знову вдарять сильні морози і піде сніг: погода на 17 лютого
Вівторок, 17 лютого, в Україні подекуди буде морозним та сніжним. На небі цього дня буде хмарно з проясненнями.
Про це пише Укргідрометцентр.
Якою буде погода 17 лютого?
Синоптики прогнозують вночі 17 лютого в Криму, а вдень у південній та південно-східній частинах сніг та дощ.
Місцями буде ожеледь.
На решті території України істотних опадів не очікується.
Вітер цього дня буде переважно східний, 5 – 10 метрів за секунду.
На дорогах країни, крім сходу та південного сходу, ожеледиця,
– попереджають синоптики.
Нічна температура буде -6 – -11, денна 0 – -5.
Найхолодніше буде у північних областях, де вночі прогнозують -14 – -19, а вдень -5 – -10.
Дещо тепліше, ніж на решті території, буде на Закарпатті, півдні та південному сході країни: там вночі стовпчики термометрів показуватимуть -1 – -6, а вдень – 0 – -3.
Найтеплішим вівторок буде у Криму – до +7.
Погода в обласних центрах
Київ -9...-7
Ужгород +1…+3
Львів -3...-1
Івано-Франківськ -3...-1
Тернопіль -3...-1
Чернівці -3...-1
Хмельницький -5...-3
Луцьк -3...-1
Рівне -5...-3
Житомир -8...-6
Вінниця -5...-3
Одеса +1…+3
Миколаїв +1…+3
Херсон +1…+3
Сімферополь +4...+6
Кропивницький -3...-1
Черкаси -5...-3
Чернігів -10...-8
Суми -8…-6
Полтава -3...-1
Дніпро +1…+3
Запоріжжя +1…+3
Донецьк 0…-2
Луганськ -4…-2
Харків -3…-1
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого / Укргідрометцентр
Погода в Україні: останні новини
Як попереджали синоптики, 16 лютого в Україні почалося зниження температури до -18 градусів.
Морози будуть нетривалими – з 18 лютого температура знову піде вгору. Прогнозують нульові показники або й плюсові.
Загалом протягом лютого погода буде змінюватися уже до більш весняної.