Синоптики попередили про небезпечне природне явище у більшості областей України
- Укргідрометцентр прогнозує ожеледицю на дорогах північних, центральних та західних регіонів України.
- У суботу, 27 грудня, очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с у західних областях та невеликий сніг у східних, що може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту.
У суботу, 27 грудня, очікується холодна і сира погода. У більшості областей України на дорогах буде слизько.
Згідно із прогнозом "Укргідрометцентру", у північних, центральних та західних регіонах дороги вкриє ожеледиця, передає 24 Канал.
Де в Україні буде слизько на дорогах?
На вихідних буде небезпечно на вулицях міст таких областей, як
- Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Житомирська;
- Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька.
Ожеледицю на дорогах подекуди прогнозують й для Миколаївщини та Херсонщини, Луганщини та Донеччини.
Зауважимо, що вдень у східних областях місцями очікується невеликий сніг, на решті території без опадів.
У західних областях, окрім Закарпаття, пориви 15 – 20 метрів за секунду. Середня температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Зверніть увагу! Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Якою буде погода в Україні найближчими днями?
- З 27 по 29 грудня в Україні очікуються незначні морози, з температурою від 0 до 7 градусів морозу вночі та від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла вдень.
- Погода буде хмарною та сніжною, особливо вночі 28 грудня на північно-східній частині країни, можливі шквали вітру, швидкістю до 20 метрів за секунду.