Синоптики попередили про небезпечне природне явище у більшості областей України
27 грудня, 09:36
Синоптики попередили про небезпечне природне явище у більшості областей України

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Укргідрометцентр прогнозує ожеледицю на дорогах північних, центральних та західних регіонів України.
  • У суботу, 27 грудня, очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с у західних областях та невеликий сніг у східних, що може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту.

У суботу, 27 грудня, очікується холодна і сира погода. У більшості областей України на дорогах буде слизько.

Згідно із прогнозом "Укргідрометцентру", у північних, центральних та західних регіонах дороги вкриє ожеледиця, передає 24 Канал.

Де в Україні буде слизько на дорогах?

На вихідних буде небезпечно на вулицях міст таких областей, як 

  • Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Житомирська;
  • Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька.

Ожеледицю на дорогах подекуди прогнозують й для Миколаївщини та Херсонщини, Луганщини та Донеччини.

Зауважимо, що вдень у східних областях місцями очікується невеликий сніг, на решті території без опадів.

У західних областях, окрім Закарпаття, пориви 15 – 20 метрів за секунду. Середня температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Зверніть увагу!  Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Якою буде погода в Україні найближчими днями?

  • З 27 по 29 грудня в Україні очікуються незначні морози, з температурою від 0 до 7 градусів морозу вночі та від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла вдень.
  • Погода буде хмарною та сніжною, особливо вночі 28 грудня на північно-східній частині країни, можливі шквали вітру, швидкістю до 20 метрів за секунду.