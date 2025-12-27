Синоптики предупредили об опасном природном явлении в большинстве областей Украины
- Укргидрометцентр прогнозирует гололедицу на дорогах северных, центральных и западных регионов Украины.
- В субботу, 27 декабря, ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с в западных областях и небольшой снег в восточных, что может осложнить работу предприятий и движение транспорта.
В субботу, 27 декабря, ожидается холодная и сырая погода. В большинстве областей Украины на дорогах будет скользко.
Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в северных, центральных и западных регионах дороги покроет гололедица, передает 24 Канал.
Где в Украине будет скользко на дорогах?
На выходных будет опасно на улицах городов таких областей, как
- Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская, Винницкая, Житомирская Винницкая Житомирская;
- Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская.
Гололед на дорогах местами прогнозируют и для Николаевской и Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Заметим, что днем в восточных областях местами ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков.
В западных областях, кроме Закарпатья, порывы 15 – 20 метров в секунду. Средняя температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Обратите внимание! Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?
- С 27 по 29 декабря в Украине ожидаются незначительные морозы, с температурой от 0 до 7 градусов мороза ночью и от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла днем.
- Погода будет облачной и снежной, особенно ночью 28 декабря на северо-восточной части страны, возможны шквалы ветра, скоростью до 20 метров в секунду.