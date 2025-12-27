Такие условия могут осложнить работу транспорта, энергетики и коммунальных служб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Смотрите также Настоящая зимняя сказка накрыла Украину: где выпал лапатый снег
Какую погоду ждать на выходных?
Суббота, 27 декабря
В западных областях местами будет мокрый снег, морось и слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами возможны шквалы. Температура ночью будет колебаться в пределах -1...-6 градусов, а днем будет -3...+2 градусов.
В северных областях ожидается незначительный снег, на дорогах возможна гололедица и снежный накат. В ночные часы температура воздуха будет в диапазоне -1...-6 градусов, а в дневное время будет -4...+1 градусов.
В центральных областях в течение суток также будет незначительный снег, на дорогах возникнет гололедица. В течение ночи температура воздуха составит -1...-6 градусов, а днем будет -4...+1 градусов.
В южных областях будет незначительный снег и мокрый снег, на дорогах местами будет гололедица, в Одесской области возможны шквалы. Температура ночью будет 0...-5 градусов, а днем составит -2...+3 градусов.
В восточных областях в ночные и утренние часы пройдет незначительный снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...-8 градусов ночью, днем ожидается 0...-5 градусов.
Воскресенье, 28 декабря
В западных регионах предполагается снег, местами будут значительные осадки, шквалы и метель. На дорогах будет гололедица и снежный накат. Температура ночью будет -2...-7 градусов, а днем -4...+1 градусов.
В северных регионах будет снег, местами осадки будут значительными, возможно налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и снежный накат. Температура воздуха ночью будет -1...-6 градусов, а днем -4...+1 градусов.
В центральных регионах также возможен значительный снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах, ожидаются шквалы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет в пределах -4...+1 градусов.
В южных регионах и Крыму выпадет снег, ночью он возможен с дождем, возможны шквалы. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток составит в диапазоне -3...+2 градусов.
В восточных регионах прогнозируют снег и слабую метель, на дорогах может возникать гололедица. В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах -2...-7 градусов, а днем будет -4...+1 градусов.
Какой будет погода в ближайшее время?
Ранее сообщали, что погода в Украине в период с 27 по 29 декабря будет неустойчивой и холодной, поскольку из-за поступления воздушных масс с севера Скандинавии местами будут накрывать атмосферные фронты.
К слову, также отмечали, что в течение января 2026 года средняя месячная температура составит от 1 до 7 градусов мороза, что, как отмечает Укргидрометцентр, на 1,5 градуса ниже климатической нормы.