Такі умови можуть ускладнити роботу транспорту, енергетики та комунальних служб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яку погоду чекати на вихідних?

Субота, 27 грудня

У західних областях подекуди буде мокрий сніг, мряка і слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Місцями можливі шквали. Температура вночі коливатиметься в межах -1...-6 градусів, а вдень буде -3...+2 градусів.

У північних областях очікується незначний сніг, на дорогах можлива ожеледиця та сніговий накат. У нічні години температура повітря буде в діапазоні -1...-6 градусів, а у денний час буде -4...+1 градусів.

У центральних областях впродовж доби також буде незначний сніг, на дорогах виникне ожеледиця. Протягом ночі температура повітря становитиме -1...-6 градусів, а вдень буде -4...+1 градусів.

У південних областях буде незначний сніг та мокрий сніг, на дорогах місцями буде ожеледиця, на Одещині можливі шквали. Температура вночі буде 0...-5 градусів, а вдень становитиме -2...+3 градусів.

У східних областях у нічні та ранкові години пройде незначний сніг, на дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря коливатиметься в межах -3...-8 градусів вночі, вдень очікується 0...-5 градусів.

Неділя, 28 грудня

У західних регіонах передбачається сніг, подекуди будуть значні опади, шквали та хуртовина. На дорогах буде ожеледиця та сніговий накат. Температура вночі буде -2...-7 градусів, а вдень -4...+1 градусів.

У північних регіонах буде сніг, подекуди опади будуть значними, можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах та сніговий накат. Температура повітря вночі буде -1...-6 градусів, а вдень -4...+1 градусів.

У центральних регіонах також можливий значний сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах, очікуються шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби буде в межах -4…+1 градусів.

У південних регіонах та Криму випаде сніг, вночі він можливий з дощем, можливі шквали. На дорогах очікується ожеледиця. Температура повітря впродовж доби становитиме в діапазоні -3…+2 градусів.

У східних регіонах прогнозують сніг та слабку хуртовину, на дорогах може виникати ожеледиця. У нічний час температура повітря коливатиметься в межах -2...-7 градусів, а вдень буде -4...+1 градусів.

Якою буде погода найближчим часом?