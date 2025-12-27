Такі умови можуть ускладнити роботу транспорту, енергетики та комунальних служб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яку погоду чекати на вихідних?
Субота, 27 грудня
У західних областях подекуди буде мокрий сніг, мряка і слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Місцями можливі шквали. Температура вночі коливатиметься в межах -1...-6 градусів, а вдень буде -3...+2 градусів.
У північних областях очікується незначний сніг, на дорогах можлива ожеледиця та сніговий накат. У нічні години температура повітря буде в діапазоні -1...-6 градусів, а у денний час буде -4...+1 градусів.
У центральних областях впродовж доби також буде незначний сніг, на дорогах виникне ожеледиця. Протягом ночі температура повітря становитиме -1...-6 градусів, а вдень буде -4...+1 градусів.
У південних областях буде незначний сніг та мокрий сніг, на дорогах місцями буде ожеледиця, на Одещині можливі шквали. Температура вночі буде 0...-5 градусів, а вдень становитиме -2...+3 градусів.
У східних областях у нічні та ранкові години пройде незначний сніг, на дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря коливатиметься в межах -3...-8 градусів вночі, вдень очікується 0...-5 градусів.
Неділя, 28 грудня
У західних регіонах передбачається сніг, подекуди будуть значні опади, шквали та хуртовина. На дорогах буде ожеледиця та сніговий накат. Температура вночі буде -2...-7 градусів, а вдень -4...+1 градусів.
У північних регіонах буде сніг, подекуди опади будуть значними, можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах та сніговий накат. Температура повітря вночі буде -1...-6 градусів, а вдень -4...+1 градусів.
У центральних регіонах також можливий значний сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах, очікуються шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби буде в межах -4…+1 градусів.
У південних регіонах та Криму випаде сніг, вночі він можливий з дощем, можливі шквали. На дорогах очікується ожеледиця. Температура повітря впродовж доби становитиме в діапазоні -3…+2 градусів.
У східних регіонах прогнозують сніг та слабку хуртовину, на дорогах може виникати ожеледиця. У нічний час температура повітря коливатиметься в межах -2...-7 градусів, а вдень буде -4...+1 градусів.
Якою буде погода найближчим часом?
Раніше повідомляли, що погода в Україні в період з 27 по 29 грудня буде нестійкою та холодною, оскільки через надходження повітряних мас із півночі Скандинавії подекуди накриватимуть атмосферні фронти.
До слова, також зазначали, що протягом січня 2026 року середня місячна температура становитиме від 1 до 7 градусів морозу, що, як зауважує Укргідрометцентр, на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.